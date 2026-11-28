أوكرانيا تعرض هدنة في البحر الأسود وبوتين يدشن غواصة نووية جديدة

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها -أمس الجمعة- إن بلاده عرضت وقفا لإطلاق النار في منطقة البحر الأسود لإتاحة المجال لتصدير المواد الغذائية، مشيرا إلى أن كييف أبلغت حلفاءها الدوليين بذلك.

ونقلت هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية “سوسبيلني” عن سيبيها قوله إن كييف ‌مستعدة لوقف إطلاق النار، وممتنة للهند وتركيا ومصر لدورها في تخفيف حدة التوتر في البحر الأسود وجهود وساطاتها، مضيفا “نحن الآن في انتظار رد من روسيا”.

وقال الوزير الأوكراني إن موسكو اقترحت على بلاده تعليق هجماتها على قطاع النفط الروسي في إطار الهدنة، لكن كييف لن تنظر في هذا الاقتراح إلا في ‌سياق اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار في مجال ‌الطاقة.

سلاح الليزر

وعلى الصعيد الميداني، أفادت هيئة الأركان الأوكرانية بأنها استهدفت مصنع يفريموف للمطاط الصناعي في مقاطعة تولا الروسية.

وأشارت الهيئة إلى أن استهداف المصنع نُفذ بالتعاون مع حركة “الشرارة السوداء” داخل روسيا، موضحة أن المنشأة تساهم في إنتاج الوقود الصلب للصواريخ، بما فيها صواريخ إسكندر الباليستية.

وفي إطار متصل، أعلنت القوات الأوكرانية أنها تمكنت للمرة الأولى من إسقاط طائرة مسيّرة روسية نفاثة باستخدام الليزر، وهي تقنية متطورة لا تزال في المرحلة التجريبية، وفق ما أفادت به مؤسسة “برايف وان” الحكومية الأوكرانية لتقنيات الدفاع.

وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة -التي تتولى تنسيق وتمويل الابتكارات في مجال الدفاع- إن “صورا انتشرت مؤخرا على الإنترنت تُظهر استخدام نظام ليزر أوكراني لاعتراض طائرة مسيّرة معادية تعمل بمحرك نفاث”.

وأوضحت المؤسسة أن نجاح عملية اعتراض واحدة لا يعني أن التكنولوجيا باتت جاهزة للنشر على نطاق واسع، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي المعتمِدة على الليزر لا تزال تقنية تجريبية، لكنها لفتت إلى وجود ما لا يقل عن 7 فرق تعمل في أوكرانيا على تطوير هذه الأسلحة.

والأربعاء الماضي، نشر سيرغي بيسكرستنوف -وهو مستشار للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي– مقطع فيديو يُظهر هدفا وهو يتحطم متحولا إلى كرة من اللهب.

وقال إنه يُظهر إسقاط طائرة مسيّرة روسية نفاثة من طراز “غيران” بواسطة سلاح ليزري “للمرة الأولى”.

وتواجه أوكرانيا باستمرار أسرابا من المسيّرات والصواريخ الروسية التي تهاجم بنيتها التحتية الصناعية ومنشآت الطاقة، فيما كثفت موسكو في الأشهر الأخيرة استخدام طائرات مسيّرة نفاثة، تتميز بسرعة أكبر كما أن اعتراضها يعدّ أصعب.

في المقابل، أعلن عمدة موسكو -فجر اليوم السبت- أن الدفاعات الجوية أسقطت 10 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.

بوتين يدشن غواصة نووية جديدة

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -أمس الجمعة- في مراسم دخول غواصة نووية جديدة الخدمة، مؤكدا أن الأسطول الروسي سيتسلم بحلول عام 2030 خمس غواصات مماثلة، وأنها ستؤدي دورا أساسيا في الردع النووي.

وحضر بوتين -في حوض بناء السفن التابع لشركة “سيفماش” بمدينة سيفيرودفينسك شمال غربي روسيا- مراسم “رفع العلم” على الغواصة “بيرم”، بمناسبة تسليمها رسميا إلى البحرية الروسية، بحسب مشاهد بثها الكرملين.

وقال بوتين إن “روسيا من الدول القليلة في العالم القادرة على بناء غواصات نووية قوية من هذا النوع، وهي أسلحة ذات تأثير ومدى عالمييْن”.

وتشكل الغواصات النووية الحاملة للصواريخ البالستية إحدى ركائز الردع النووي، إذ تتيح لها قدرتُها على التخفي تحت الماء الردَّ على أي هجوم بضربة يكاد يستحيل صدها.

وأوضح بوتين أن من المقرر أن يتسلم الأسطول الروسي -بحلول عام 2030- خمس غواصات أخرى حاملة للصواريخ البالستية، ثلاث منها من فئة “ياسن-إم” التي تنتمي إليها الغواصة “بيرم” التي تم تدشينها الجمعة.

وشدّد بوتين على أن الغواصات النووية من فئة “ياسن-إم” قادرة على تنفيذ مهام في أي منطقة من محيطات العالم، والعمل بسرية تامة واستخدام جميع أنواع صواريخ كروز، بما فيها صواريخ “تسيركون” الفرط صوتية.

وذكّر بأن البحرية الروسية تسلمت 4 غواصات أخرى من فئة “ياسن-إم” خلال السنوات الست الماضية.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوتر بين حلفاء كييف الغربيين وروسيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.

المصدر: وكالات