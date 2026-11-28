وزير العمل في اطلاق منصة للتفتيش الالكتروني: الالتزام بالقانون ليس خياراً وحماية الحقوق ليست مسألة قابلة للمساومة

أطلقت وزارة العمل وشركة instalio ” منصة “راصد” للتفتيش الالكتروني، في مسار التحول الرقمي وتطوير آليات التفتيش في الوزارة لتسهيل إجراءات التفتيش وتعزيز فعاليتها، في بيروت هول -حرش ثابت، برعاية وزير العمل محمد حيدر، وحضور عدد من الوزراء ومدراء الشركات والفعاليات الاقتصادية والسياسية.

وقال وزير العمل: “يسرني أن ألتقي بكم اليوم في مناسبة أعتبرها محطة مهمة في مسيرة تطوير وزارة العمل وتحديث أدائها، وهي إطلاق منصة «راصد» للتفتيش الإلكتروني، التي تشكل خطوة نوعية في مسار التحول الرقمي وتطوير آليات الرقابة والتفتيش في لبنان.”

كما أضاف: “منذ تسلّمي مسؤولية وزارة العمل، وضعت نصب عيني مجموعة من الأولويات التي اعتبرتها أساسية للنهوض بأداء الوزارة وتعزيز قدرتها على القيام بمسؤولياتها، وفي مقدمتها الحوكمة والشفافية، والتحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتنظيم الملفات، وتعزيز الرقابة وتفعيل دور المؤسسات والأجهزة التابعة للوزارة، لقد انطلقنا من قناعة راسخة بأن تطوير الإدارة العامة لا يمكن أن يتحقق بالأساليب التقليدية وحدها، وأن علينا الانتقال من إدارة تعتمد المعاملات الورقية والإجراءات المتشعبة إلى إدارة حديثة توظّف التكنولوجيا لضمان سرعة الإنجاز، ودقة المعلومات، ووضوح المسؤوليات، وتعزيز المساءلة ، من هنا، فإن مشروع «راصد» ليس مبادرة منفصلة، ولا مجرد إدخال نظام إلكتروني جديد إلى الوزارة، بل هو جزء من خطة إصلاحية متكاملة وضعناها منذ بداية تولينا المسؤولية، ونعمل على تنفيذها وفق رؤية واضحة وأهداف محددة وما نطلقه اليوم هو دليل عملي على أن التغيير ممكن، وأن لا شيء مستحيل عندما تتوافر الإرادة والرؤية والجدية في العمل، مهما كانت الظروف صعبة والتحديات كبيرة”.

وتابع :”لقد شاهدتم قبل قليل العرض المصوّر لمنصة «راصد»، واستمعتم إلى الشرح التقني، وتابعتم نموذجاً عملياً لعملية التفتيش الميداني باستخدام هذه المنصة ، وما شاهدتموه ليس مجرد عرض تقني، بل هو تحول فعلي في طريقة عمل جهاز التفتيش في وزارة العمل ،فمن إصدار أوامر التفتيش إلكترونياً، إلى تنفيذ المهام الميدانية باستخدام الأجهزة اللوحية، وتوثيق الملاحظات والمخالفات، وصولاً إلى إعداد المحاضر والتقارير ومتابعتها، أصبحنا أمام منظومة رقمية متكاملة تتيح توحيد الإجراءات، وتعزيز التنسيق، وضمان إمكانية تتبع مختلف مراحل التفتيش ومراجعتها ، إن أهمية هذه المنصة لا تكمن في التكنولوجيا بحد ذاتها، بل في قدرتها على تعزيز الشفافية، والحد من الاستنسابية، ورفع كفاءة الأداء، وترسيخ المساءلة، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن ، ونحن نعتز بأن نكون أمام تجربة رائدة في لبنان في مجال التفتيش الإلكتروني بهذا النموذج المتكامل، ونطمح إلى أن تشكل نموذجاً يحتذى به في تطوير العمل الرقابي في الإدارة العامة اللبنانية”.

وقال: ” إسمحوا لي أن أتوجه اليوم برسالة واضحة إلى جميع المؤسسات والشركات وأصحاب العمل في لبنان ، إن وزارة العمل جادة في تنظيم سوق العمل، وتعزيز تطبيق القوانين والأنظمة، وترسيخ ثقافة الالتزام والامتثال، ومنصة «راصد» هي إحدى الخطوات العملية في هذا المسار ، ومن هنا، ندعو جميع المؤسسات إلى المبادرة إلى تنظيم أوضاعها وتصويب ملفاتها، والالتزام بالمتطلبات القانونية، سواء ما يتعلق بإجازات العمل، أو شروط السلامة والصحة المهنية، أو حقوق العمال، أو سائر الالتزامات التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة ، وأريد أن أؤكد أن هذا التوجه ليس موجهاً ضد المؤسسات وأصحاب العمل، بل هو لمصلحتهم، ولمصلحة العمال، ولمصلحة الاقتصاد الوطني ولبنان عموماً ، فالمؤسسة الملتزمة بالقانون تحمي نفسها وتعزز استمراريتها، وتطبيق القانون على الجميع، دون استثناء أو تمييز، يضمن المنافسة العادلة، ويحمي المؤسسات الملتزمة من المنافسة غير المشروعة، ويصون حقوق العمال وكرامتهم ، إن هدفنا ليس التفتيش من أجل التفتيش، ولا تسجيل المخالفات من أجل تسجيلها، بل بناء سوق عمل منظم وعادل، يقوم على التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل”.

كذلك، لفت إلى أنه “نريد أن تكون وزارة العمل شريكاً للمؤسسات في تنظيم أوضاعها ومساعدتها على الالتزام بالقانون، ولكننا، في الوقت نفسه، لن نتردد في ممارسة دورنا الرقابي وتطبيق القانون على الجميع فالالتزام بالقانون ليس خياراً، وحماية الحقوق ليست مسألة قابلة للمساومة”.

وتوجه بالشكر والتقدير إلى شركة Intalio على تعاونها مع وزارة العمل، وعلى الجهود والاحترافية التي أظهرتها في تحويل رؤيتنا ومتطلباتنا إلى منصة تقنية متكاملة تستجيب لحاجات العمل الميداني والإداري. كما توجه بالشكر إلى فريق العمل في الوزارة، وإلى جميع الموظفين والمفتشين والإداريين والفنيين الذين ساهموا في إنجاز هذا المشروع وتحويل الفكرة إلى واقع ملموس، قائلاً “إن نجاح «راصد» لا يقاس بمجرد إطلاق المنصة اليوم، بل بمدى قدرتنا على تفعيلها، واستدامة عملها، وتحقيق النتائج التي أنشئت من أجلها ، إن ما نشهده اليوم ليس نهاية مشروع، بل بداية مرحلة جديدة من العمل والتحديث والتطوير ،سنواصل تنفيذ خطتنا، وسنستكمل خطوات الرقمنة والحوكمة وتبسيط الإجراءات وتنظيم الملفات، لأننا نؤمن بأن بناء إدارة عامة حديثة وفاعلة ليس حلماً بعيد المنال، بل مسؤولية والتزام وإرادة يجب أن تترجم إلى إنجازات ملموسة ، نريد أن نثبت أن الإدارة العامة اللبنانية قادرة على التطور والابتكار، وأن الدولة قادرة على استعادة ثقة مواطنيها من خلال العمل والإنجاز وتطبيق القانون “راصد”اليوم ليس مجرد منصة إلكترونية، بل خطوة نحو وزارة أكثر حداثة، ورقابة أكثر فاعلية، وسوق عمل أكثر عدالة، ودولة أكثر قدرة على حماية الحقوق”.

المصدر: الوكالة الوطنية