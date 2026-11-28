أسعار الفضة تسارع ارتفاعها بشكل حاد



قفزت أسعار الفضة بقوة، في تداولات امس الجمعة ، مسجلة ارتفاعا وصل إلى 10%، وتجاوزت العقود مستوى 44 دولارا للأونصة.



وبحلول الساعة 16:00 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر المقبل في بورصة كومكس بنيويورك بنسبة 9.35% مقارنة بالإغلاق السابق، لتصل إلى 43.805 دولار للأونصة.



وجاءت القفزة بعد هبوط حاد شهدته الفضة خلال الأيام الماضية، إذ استفاد المعدن من عودة شهية الشراء عند المستويات المنخفضة، إلى جانب عمليات تغطية المراكز البيعية القصيرة، وسط تحسن عام في معنويات الأسواق المالية.



وكانت الفضة قد تراجعت خلال الأسبوع إلى ما دون 40 دولارا للأونصة، متأثرة بضغوط البيع وتوقعات استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية، قبل أن تشهد اليوم ارتدادا قويا يعيد السعر إلى مستويات أعلى من 44 دولارا.



ويأتي هذا الصعود رغم التقلبات الكبيرة التي تشهدها الفضة منذ مطلع العام، بعدما سجلت مستويات قياسية تجاوزت 120 دولارا للأونصة في يناير الماضي، قبل أن تفقد جزءا كبيرا من مكاسبها خلال الأشهر التالية.



ويبقى أداء الفضة مرتبطا بشكل وثيق بتحركات الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة، إضافة إلى الطلب الصناعي عليها، ما يجعل السوق عرضة لتقلبات حادة في الجلسات القريبة.

المصدر: روسيا اليوم