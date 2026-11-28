بوليفيا | آلاف العمال يتظاهرون احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة وإجراءات التقشف

شهدت بوليفيا، وخاصة العاصمة لاباز، تظاهر آلاف العمال والطلاب والفلاحين احتجاجاً على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ أربعة عقود، ورفضاً لإصلاحات الحكومة وارتفاع أسعار الوقود.

وخرج نحو ألفي عامل ومنقب وفلاح وطالب في العاصمة السياسية لاباز، حاملين لافتات نقاباتهم وهم يرددون شعارات ضد الحكومة، في حين ظهرت خلال المسيرة رموز للثائر تشي غيفارا وأعلام حركات السكان الأصليين.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدينتي كوتشابامبا في الوسط وسانتا كروس في الشرق، حيث أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع تظاهرات هناك أيضاً.

وتعارض النقابات أيضاً عدة إصلاحات حكومية، من بينها خطة لامركزية التعليم التقني، وإعادة هيكلة الشركات العامة المتعثرة، وقانون جديد لتنظيم نشاط التعدين لا يزال قيد الصياغة.

وفي السياق، أعلنت نقابات النقل عن إضراب وطني في عدة مدن اعتباراً من يوم الإثنين، احتجاجاً على زيادة بنسبة 14% في سعر الديزل، حيث ارتفع سعر اللتر إلى 1.75 دولار.

المصدر: وكالة يونيوز