انقسام بين الديمقراطيين حول ترامب وسبل تخفيف تكلفة المعيشة بعد الانتخابات





بعد فوز الديمقراطيين الساحق في انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس الأمريكي، اجتمعوا في دنفر بولاية كولورادو الأسبوع الماضي برغبة موحدة في تخفيف عبء تكاليف المعيشة المرتفعة عن كاهل الناخبين لكنهم انقسموا حول كيفية تحقيق ذلك والدروس التي ينبغي استخلاصها من فوزهم ومدى الندية التي ينبغي أن يتعاملوا بها مع الرئيس دونالد ترامب.





وعلى الرغم من الأجواء الاحتفالية التي سادت بعد الهزيمة الساحقة التي ​مني بها الجمهوريون في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، ظهر التوتر بين المعتدلين والجناح التقدمي العنيد في أول تجمع كبير للحزب منذ فوزه، إلى جانب القلق من أن يهدر ‌الحزب الفرصة التي منحها له الناخبون.

المصدر: وكالة رويترز