بلومبرغ: تركيا تمدد استيراد الغاز الطبيعي من إيران حتى عام 2032



أفادت وكالة بلومبرغ بأن تركيا مددت عقد الاستيراد طويل الأمد للغاز الطبيعي من إيران حتى عام 2032، وهو ما يضمن، في ظروف العقوبات الأمريكية، استمرار أحد المصادر الرئيسية لإيرادات طهران.



أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن الميادين بأن تركيا مددت عقد الاستيراد طويل الأمد للغاز الطبيعي من إيران؛ وهو اتفاق يحافظ على مصدر مهم لإيرادات طهران في ظروف زادت فيها أمريكا الضغوط على اقتصاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وبحسب تقرير بلومبرغ، أعلنت مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن أسمائها بسبب عدم الإعلان الرسمي عن الاتفاق أن شركة الغاز الحكومية التركية “بوتاش” والشركة الوطنية الإيرانية للغاز مددتا اتفاقًا كان قد انتهى في يوليو حتى عام 2032.



ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان حجم الغاز المصدر، الذي كان سابقًا 10 مليارات متر مكعب سنويًا، قد تغير أم لا.



وكانت بلومبرغ قد أفادت في أغسطس بأن عقد خط أنابيب الغاز بين تركيا وإيران انتهى في أوائل العام الميلادي الجاري، لكن ما يُسمى “حجم الغاز التعويضي” ظل متدفقًا؛ وهو غاز كميات دُفعت أثمانها لكنها لم تُسلَّم خلال الفترة السابقة البالغة 25 عامًا.

المصدر: وكالة بلومبرغ