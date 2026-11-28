إيران | قائد حرس الثورة في طهران: نواصل مسيرة الجهاد بأساليب جديدة وأكثر تطوراً

أكد قائد فيلق «محمد رسول الله (ص)» التابع لحرس الثورة الإسلامية في طهران الكبرى، حسن حسن زاده، مواصلة مسيرة الجهاد وخدمة الشعب بأساليب جديدة وأكثر تطوراً، استناداً إلى توجيهات قائد الثورة الإسلامية، معلناً انطلاق مرحلة جديدة من الأنشطة الجهادية والخدمية تستهدف المناطق المحرومة والأحياء الجنوبية للعاصمة الإيرانية.

جاء ذلك خلال انطلاق المناورة الجهادية المشتركة القائمة على محور الأحياء الإسلامية، التي أُقيمت ظهر الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في ملعب «بوستان باران» بطهران، بمشاركة كتائب المجاهدين العاشورائيين والمجموعات الجهادية والمؤسسات الشعبية.

وأوضح حسن زاده أن رسالة قائد الثورة الإسلامية بمناسبة أسبوع التعبئة أكدت أهمية التركيز على مجالين أساسيين في عمل التعبئة، هما الصمود في مواجهة الأعداء وخدمة المواطنين، مشدداً على أن مهام التعبئة لا تقتصر على المجالات الدفاعية والأمنية، بل تشمل أيضاً مكافحة الحرمان ورعاية المحتاجين وتعزيز الاقتصاد المقاوم وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى تنظيم عدد من المناورات الدفاعية والأمنية خلال السنوات الماضية بهدف رفع مستوى جاهزية منتسبي التعبئة لمواجهة التهديدات، بينها مناورات مشتركة مع قيادة قوى الأمن الداخلي في طهران الكبرى، ومناورة «فدائيي إيران» التي شارك فيها 313 ألف شخص.

وأعلن حسن زاده انطلاق مرحلة جديدة من الأنشطة الجهادية تحت عنوان «ميدان التكاتف وشارع الخدمة»، تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والتنموية في أحياء العاصمة، ولا سيما المناطق الجنوبية والأحياء الواقعة على أطراف طهران.

وتشمل المرحلة الجديدة ترميم منازل الأسر المحتاجة وإعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية وتحسين مرافقها، إلى جانب توزيع حزم المساعدات المعيشية وتأمين مستلزمات الزواج للأسر المحتاجة.

وأوضح قائد فيلق «محمد رسول الله (ص)» أن هذه الأنشطة ستُنفّذ بمشاركة المجموعات الجهادية العاملة على مستوى الأحياء والمناطق الجغرافية، والمؤسسات الخيرية ومجموعات العمل التطوعي التابعة للأجهزة التنفيذية والهيئات الإغاثية، من خلال إقامة مراكز لتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف أحياء طهران حتى نهاية العام الإيراني الجاري.

كما أعلن عن التحضير لإطلاق مرحلة جديدة من برامج المساعدات المؤمنة والمواساة قبيل حلول شهر رمضان المبارك، بمشاركة المواطنين وطلبة المدارس والجامعات والمساجد والمؤسسات الناشطة في الأحياء.

واختتم حسن زاده كلمته بالتأكيد على تجديد العهد لمواصلة مسيرة الجهاد وخدمة الشعب، من خلال الاستفادة من الأساليب الحديثة وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية والإمكانات المتاحة، تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية.

وتندرج هذه المناورة ضمن الأنشطة المرتبطة بأسبوع التعبئة والذكرى السابعة والأربعين لصدور أمر الإمام الخميني (رض) بتشكيل تعبئة المستضعفين في نوفمبر/تشرين الثاني 1979، والتي تتنوع مهامها بين المجالات الدفاعية والأمنية والخدمية والاجتماعية والتنموية.

المصدر: وكالة يونيوز