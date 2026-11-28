ارتفاع عدد مسؤولي إدارة ترامب القاطنين في مساكن محصنة إلى ستة

أفادت تقارير إعلامية، بأن نحو 6 من كبار مسؤولي إدارة ترامب يقيمون حاليا في مجمعات سكنية عسكرية محصنة داخل واشنطن، وهو عدد تراه “سي إن إن” مرتفعا تاريخيا مقارنة بالإدارات السابقة.

وأوضحت CNN أن هذه المساكن، التي صممت في الأصل لإيواء الجنرالات وكبار المسؤولين العسكريين، تقع خلف بوابات محمية ومسيجة بالكامل، وأصبحت مقرا لعدد من المسؤولين المدنيين في الإدارة، الذين يرون أنها توفر أمانا أكبر في ظل التهديدات الأمنية والسياسية.

وذكرت الشبكة أن وزير الخزانة سكوت بيسنت انتقل مؤخرا من منزله في حي جورج تاون إلى قاعدة عسكرية مؤمنة، مستشهدا بما وصفه بـ”التهديدات الإيرانية” الموجهة له، فيما انتقل المدعي العام تود بلانش إلى قاعدة عسكرية بسبب مخاوف تتعلق بسلامته. كما انتقل كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر وزوجته إلى مسكن عسكري بعد ما وصفه مسؤول في البيت الأبيض بأنه حملة تتبع منظمة وتهديدات استهدفت مسكنهما.

وأشارت CNN إلى أن بعض المسؤولين انتقلوا إلى هذه المجمعات بسبب تهديدات خارجية، بينما ربط آخرون قرارهم بالقلق من العنف السياسي الداخلي وتزايد التهديدات الموجهة إليهم.

وأفادت الشبكة بأن المسؤولين يدفعون تكاليف إيجار تتجاوز عادة 4,500 دولار شهريا، بحسب طبيعة المسكن، فيما يتعين على البنتاغون تقديم تقرير إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب يتناول تفاصيل إقامة المسؤولين المعينين سياسيا في مساكن عسكرية، بما في ذلك التهديدات التي استدعت انتقالهم والسند القانوني وتكاليف الإيجار.

وصرح النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا جورج وايتسايدز بأنه من الضروري التحقق من أن المسؤولين يدفعون إيجارا عادلا يتماشى مع أسعار السوق. وقال مدير مركز الدراسات البرلمانية والرئاسية في الجامعة الأمريكية، توماس كان، إن إقامة المسؤولين في مجمعات عسكرية معزولة قد تعمق عزلهم عن المجتمع، بينما أكد مسؤول في البيت الأبيض أن بعض أعضاء الإدارة لا يستطيعون السكن داخل المدينة بسبب تهديدات موجهة ضدهم.

المصدر: سي ان ان