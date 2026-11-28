بعد توقف 12 عاما..العراق يعيد تشغيل خط النفط القديم مع تركيا



أعلنت وزارة النفط العراقية إعادة تشغيل مسار الأنبوب النفطي العراقي-التركي القديم، بعد توقف دام 12 عاماً، بطاقة تصديرية أولية تبلغ 300 ألف برميل يومياً.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الوزارة أن وزير النفط وصل إلى محافظة كركوك لافتتاح محطة الضخ (IT1)، معلنةً إعادة تشغيل المسار النفطي باتجاه تركيا.



وأوضحت الوزارة أن عملية الضخ تبدأ من محطة (IT1) باتجاه محطة (IT1A)، وصولاً إلى محطة القياس (MS)، بطاقة تصديرية أولية تبلغ 300 ألف برميل يومياً.



وأضافت أن الخطة تتضمن رفع الطاقة التصديرية إلى 500 ألف برميل يومياً، بعد استكمال أعمال تأهيل محطة الضخ الثانية.



واعتبرت الوزارة أن إعادة تشغيل هذا المسار تمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرات التصديرية للعراق وتنويع منافذ تصدير النفط الخام نحو الأسواق العالمية، فضلاً عن إعادة تفعيل أحد الشرايين النفطية المهمة.



يعود تاريخ خط الأنابيب النفطي العراقي-التركي إلى اتفاقية وقّعها البلدان في 27 آب/أغسطس 1973، لنقل النفط الخام من حقول كركوك شمالي العراق إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط جنوبي تركيا. ودخل الخط الخدمة عام 1976، فيما تعرّض جزؤه العراقي لهجمات وعمليات تخريب من قبل تنظيم “داعش” أدت إلى توقفه عام 2014.



ويُعدّ الخط أحد منافذ تصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية، إذ يتيح نقل الخام من شمال العراق إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان.

المصدر: وكالة الاناضول