ترامب يطالب بالتحقيق في بيانات اقتصادية “مزيفة” نشرت قبل انتخابات الكونغرس



اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدارته بتزوير البيانات الاقتصادية عمداً قبيل انتخابات التجديد النصفي، التي تكبّد فيها الجمهوريون خسائر كبيرة، مطالباً بإجراء تحقيق فوري.



وادّعى ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشيال” أنّ الجهات التي أصدرت الأرقام نشرت بيانات “مزيفة” قبل الانتخابات، ثم صحّحتها بعد 3 أسابيع من الموعد المحدّد، معتبراً أن ذلك “خطأ فادح، وخطير لدرجة تستدعي التحقيق فيه فوراً”.



ووجّه في المنشور نفسه انتقادات حادّة إلى “اليسار المتطرف” والمهاجرين، وإلى “الصحافيين والمواطنين” الذين انتقدوا مشروع قاعة الرقص في البيت الأبيض.



وفي منشور آخر، وصف ترامب التعديل بأنّه “خطأ جسيم ومتعمّد”.





ووفقاً لمجلة “تايم” الأميركية، رفع مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، تقديره لنمو الاقتصاد في الربع الثالث إلى 4.3% على أساس سنوي، من 3.4% في التقدير الأولي الصادر في 29 تشرين الأول/أكتوبر، وبلغ النمو 2.2% في الربع الثاني.



ويعبّر المعدّل السنوي عن النمو الذي سيسجّله الاقتصاد على مدى عام إذا استمرّ بوتيرة ذلك الربع.

وصدر التقدير الثاني في 25 تشرين الثاني/نوفمبر وفق الجدول المنشور مسبقاً، فيما يُنتظر صدور التقدير الثالث في 23 كانون الأول/ديسمبر.



ويُراجع المكتب تقديراته دورياً عند توافر بيانات إضافية، وعزا التعديل الأخير إلى بيانات جديدة ومراجعة بشأن الاستثمار في البرمجيات والإنفاق على السلع والرعاية الصحية، وبلغت الزيادة بين التقديرين 0.9 نقطة مئوية، مقارنة بمتوسط تاريخي قدره 0.5 نقطة مئوية.



وانخفض عدد موظفي مكتب التحليل الاقتصادي بنحو 21%، من 473 موظفاً في نهاية السنة المالية 2024 إلى 374 في تموز/يوليو 2026، وفق بيانات جمعتها الجمعية الإحصائية الأميركية.



ووجدت الجمعية أنّ ميزانية المكتب للسنة المالية 2026 تراجعت بنحو 8% بعد احتساب التضخّم، محذّرةً من أثر خفض التمويل والموظفين على دقّة الإحصاءات الفيدرالية وتوافرها.





وأظهر تقرير منفصل لمكتب التحليل الاقتصادي ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.8% في تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، فيما قدّر باحثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أنّ رسوم ترامب الجمركية أضافت 2.9 نقطة مئوية إلى التضخم السنوي للسلع الاستهلاكية بحلول شباط/فبراير.



وأظهر استطلاع لوكالة “أسوشيتد برس” أنّ 76% من الناخبين وصفوا الأوضاع الاقتصادية بأنّها “ليست جيدة” أو “سيئة”، فيما رأى ثلثاهم أنّ سياسات ترامب زادت التضخم. وفيما يخص تكلفة المعيشة، قال 9 من كلّ 10 ناخبين إنّ تكلفة المعيشة كانت عاملاً رئيسياً في تصويتهم.



وسبق لترامب أن شكّك مراراً في بيانات البطالة والوظائف، وأقال حينها مفوّضة مكتب إحصاءات العمل إريكا ماكنتارفر، متهماً إياها بالتلاعب بالأرقام.



وقال مفوّض المكتب السابق ويليام بيتش وخبراء إحصائيون اتحاديون إنّ تلك المزاعم تفتقر إلى أساس وتقوّض الثقة بالإحصاءات الرسمية.

المصدر: CNBC عربية