“الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” باليمن دانت الاستهداف السعودي لرعاة الأغنام ومنازل المواطنين في لحج

دانت “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” في اليمن في بيان لها الجمعة “استهداف طيران العدو السعودي رُعاةَ الأغنام ومنازل المُواطنين في مُديرية القبيطة بمُحافظة لحج”، وهي جريمة ارتكبها طيران العدو السعودي، يوم الجمعة 27 نوفمبر 2026م بحق المدنيين في مُديرية القبيطة، مُحافظة لحج.

وقال البيان “بحسب المعلومات الأولية الموثقة لدى الهيئة، فقد شن طيران العدو السعودي 9 غارات جوية، استهدفت رُعاة الأغنام، ومنازل المواطنين في 4 مناطق بمُديرية القبيطة، ما أسفر عن: إصابة طفلة على الأقل، أثناء رعيها للأغنام.

نفوق عدد من المواشي.

تدمير منزلين للمواطنين، وتضرر عدد آخر من المنازل، وترويع النساء والأطفال”.

وأكدت الهيئة أن “المناطق المُستهدفة مناطق مدنية آمنة، لا توجد فيها أي أهداف عسكرية، وأن الضحايا مدنيون، بينهم طفلة ورُعاة أغنام، وأن استهدافهم تم بصورةٍ مُتعمَّدةٍ ومُمنهجة”، ورأت أن “هذا الاستهداف يمثل تصعيداً خطيراً في استهداف المدنيين ووسائل عيشهم، واستمراراً لسياسة العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني، عبر استهداف الأطفال والنساء والمنازل ومصادر الرزق، بهدف ترويع السكان وتهجيرهم وتجويعهم”.

ولفت البيان الى ان “استهداف رُعاة الأغنام والمنازل في القبيطة يشكل: جريمة حرب، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية عمداً، وفقاً للمادتين 51 و 52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، والمادة 8 (2) (ب) (1) و (2) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”، واضاف “شن هجوم عشوائي وغير متناسب، دون تمييز بين أهداف عسكرية ومدنية، وفقاً للمادة 51 (4) و (5) من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 8 (2) (ب) (4) من نظام روما، يمثل جريمة حرب، تدمير الممتلكات والموارد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، بما في ذلك المواشي والمنازل ومصادر الرزق، وفقاً للمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 8 (2) (ب) (25) من نظام روما، يمثل أيضاً جريمة حرب مستوفاة الأركان الثلاثة”.

وقال البيان “في حال ثبوت أن الاستهداف يأتي ضمن هجوم ممنهج وواسع النطاق ضد السكان المدنيين، وفقاً للمادة 7 من نظام روما، فهي جريمة ضد الانسانية، وكلها جرائم لا تسقط بالتقادم”، وتابع “نحمّل العدو السعودي، ومن يقف خلفه ويدعمه ويسلحه ويموله، المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجريمة وعن جميع الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في اليمن، ونطالب الهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجريمة، والتحرك العاجل لوقف استهداف المدنيين، ووقف بيع الأسلحة المستخدمة في قتلهم، كما نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، للتحقيق في هذه الجريمة وجميع الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في محافظة لحج وباقي محافظات الجمهورية”.

واضاف البيان “نطالب المحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق عاجل في الجرائم المرتكبة في اليمن، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، وندعو جميع وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، إلى توثيق هذه الجريمة ونشرها، وإيصال صوت الضحايا إلى العالم”، وتابع “تجدد الهيئة تضامنها الكامل مع أسر الضحايا وأهالي مديرية القبيطة ومحافظة لحج، وتؤكد أنها ستتابع هذه الجريمة، وستواصل توثيقها، ورفع ملفاتها إلى الجهات الدولية المختصة”.

المصدر: موقع المنار