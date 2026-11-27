‏لجنة “حلف مكة” تكتفي بإدانة الهجمات على السعودية وتدعو لحل النزاعات بالحوار والدبلوماسية

عقد ممثلون عن السعودية وباكستان وتركيا، الجمعة، اجتماعا في إسلام آباد هو الثاني لما تسمى اللجنة الاستراتيجية للشؤون السياسية والدفاعية المنبثقة عن «حلف مكة الدفاعي».

وبحسب بيان مشترك صادر عن اللقاء جدد المجتمعون التزامهم بما أطلق عليها مبادىء اتفاقية «مكة للدفاع المشترك» وأهدافها، بما في ذلك الدفاع الجماعي، والتضامن المتبادل، واحترام سيادة كل طرف وسلامة أراضيه، مؤكدين مجدداً عزم الدول الثلاث على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب ما جاء في البيان .

ورغم ان البيان أدان ما زعم انها “هجمات من الحوثيين” كما اسماهم على المدنيين في السعودية وتسريع جهود دعم أمن المملكة وفق تعبير البيان ، إلا ان المجتمعين لم يذكروا اي خطط هجومية لتنفيذ هذه الالتزامات ، فجددوا التزامهم بالتعاون في الصناعات الدفاعية والتطوير التقني وبناء القدرات، واتفقوا بحسب البيان المعلن على مواصلة المشاورات السياسية والعسكرية لدعم خفض التصعيد اضافة الى مواصلة المشاورات لتشجيع تسوية النزاعات بالحوار والدبلوماسية وفي ختام بيانهم أشادوا بالتقدم المحرز نحو إنشاء الأمانة العامة للحلف في السعودية وتفعيل عملها.

المصدر: رويترز