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تقارير مصورة
تقرير مصور | استهداف المدنيين والمنشآت.. العدوان السعودي متواصل على اليمن
عربي وإقليمي
28-11-2026 21:16 مساءً
العدوان السعودي يصعد اعتداءاته على اليمنيين ضد اهداف مدنية
.
تقرير علي عواضة
المصدر:
موقع المنار
السعودية
اليمن
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