بحرية حرس الثورة الإسلامية تعلن انفجار ناقلة نفط ثالثة إثر اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز

أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية أنّ ناقلة نفط ثالثة تعرّضت، بعد ظهر اليوم، لانفجار شديد أدى إلى اندلاع حريق فيها، إثر اصطدامها بلغم بحري في المياه الساحلية لجزيرة غنم.

وأوضحت أنّ الناقلة، التي وصفتها بالمخالفة، تُركت في المياه الجنوبية لمضيق هرمز عقب الانفجار واندلاع الحريق.

وأكدت القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية أنّ مضيق هرمز بأكمله يخضع لإشرافها الكامل، مشدّدةً على أنّ سيطرتها على الامتدادين الشرقي والغربي لهذا الممر المائي الاستراتيجي مطلقة ولا تقبل الجدل.

المصدر: موقع المنار