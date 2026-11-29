الجمعية الإسلامية للصيادلة ترحّب بإقرار صندوق إغاثة الصيدليات وتؤكد متابعة وصول التعويضات إلى المتضررين

ثمّنت الجمعية الإسلامية للصيادلة إقرار الجمعية العمومية لنقابة صيادلة لبنان، المنعقدة اليوم الأحد 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، إنشاء صندوق إغاثة للصيدليات، معتبرةً أنّ هذه الخطوة تشكّل بارقة أمل للصيادلة الذين تكبّدوا خسائر جسيمة نتيجة الحرب.

وأكدت الجمعية، في بيان، أنّ هذا الإنجاز جاء ثمرة جهودها ومتابعتها الحثيثة مع نقيب صيادلة لبنان الدكتور عبد الرحمن مرقباوي والإخوة في حركة «أمل» والفعاليات الحزبية والنقابية.

وتوجّهت بالشكر والتقدير إلى نقيب صيادلة لبنان وأعضاء مجلس النقابة والفعاليات، على تجاوبهم ودعمهم لهذا المشروع، وإلى جميع الصيادلة الذين ساهموا في إنجاح القرار، وأبدوا حرصًا على تضافر الجهود وتحمّل المسؤولية النقابية والإنسانية تجاه زملائهم المتضررين.

وتعهّدت الجمعية بمواصلة متابعة هذا الملف حتى استكمال جميع الخطوات التنفيذية اللازمة، والعمل على ضمان وصول التعويضات والدعم إلى مستحقّيهما.

وأكدت أنّها ستبقى إلى جانب الصيدليات المتضرّرة وأصحابها، حاضنةً لقضاياهم وسندًا لهم في مواجهة تداعيات الحرب، إلى حين تحقيق الغاية التي أُنشئ الصندوق من أجلها.

المصدر: العلاقات الاعلامية