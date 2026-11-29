حماس ترفض تصريحات منصور عباس وتعتبرها منسجمة مع محاولات الاحتلال تجريم النضال الفلسطيني

أعربت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» عن رفضها واستنكارها تصريحات رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، التي وصف فيها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية بأنّها «حركات إرهابية»، معتبرةً أنّ هذه التصريحات تنسجم مع محاولات الاحتلال تجريم نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأكدت الحركة، في بيان، أنّ الشعب الفلسطيني لا يزال يرزح تحت احتلال استعماري يمارس شتى أشكال القتل والقمع والانتهاكات الجسيمة، ويواصل ارتكاب الجرائم بحق المدنيين والأرض والمقدسات دون حسيب أو رقيب.

وشدّدت على أنّ حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال ونيل الحرية وتقرير المصير حق مشروع تكفله القوانين والمواثيق الدولية، مؤكدةً أنّها حركة تحرّر وطني تواجه الاحتلال الإسرائيلي، الذي اتهمته بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى جانب جرائمه المتواصلة في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل.

واعتبرت حماس أنّ ممارسات الاحتلال، المتمثّلة في الإبادة الجماعية والقتل والتهجير والحصار والتجويع، واستمرار سياسات تهويد القدس والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتوفير الحماية للعصابات التي تعتدي على أبناء الشعب الفلسطيني، فضلًا عن انتهاك الاتفاقات والقوانين الدولية، هي التي تجسّد الإرهاب الحقيقي.

المصدر: موقع المنار