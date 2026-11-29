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وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة في اليمن: صواريخنا ومسيّراتنا في أتم الاستنفار لدك منشآت وقواعد “العدوان ” السعودي وتحويل عمقه الاستراتيجي إلى ركام
29-11-2026 20:37 مساءً
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