وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة في اليمن: صواريخنا ومسيّراتنا في أتم الاستنفار لدك منشآت وقواعد “العدوان ” السعودي وتحويل عمقه الاستراتيجي إلى ركام