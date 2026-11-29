ناصر الدين يشارك في قمة «ويش» في الدوحة ويبحث مع نظيره القطري تعزيز التعاون الصحي الثنائي

بحث وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين مع نظيره القطري منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود سبل تعزيز التعاون الصحي بين لبنان وقطر، ومسار الإصلاحات في القطاع الصحي اللبناني وتداعيات الحرب عليه، وذلك على هامش مشاركته في النسخة الثامنة من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية «ويش» (WISH 8)، في العاصمة القطرية الدوحة.

وشارك الوزير ناصر الدين والوفد المرافق له، اليوم الأحد 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في حفل افتتاح القمة، التي انطلقت أعمالها تحت شعار «أفق صحي جديد لعمر مديد» (The New Health Span)، بناءً على دعوة رسمية من وزير الصحة العامة القطري.

ورافق ناصر الدين مدير مكتبه الدكتور حسان خير الدين، ورئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة العامة هشام فواز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي أُقيم في مسرح المياسة، مشاركة واسعة من القيادات والمسؤولين والخبراء الصحيين والأكاديميين والإعلاميين الدوليين، أبرزهم نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، ووزير الصحة العامة القطري منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، ومستشارة رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصحة العامة الدكتورة حنان الكواري، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمؤتمر «ويش» البروفيسور اللورد آرا دارزي أوف دينهام، وأستاذ علم الوراثة البروفيسور ديفيد سنكلير.

وتُعقد النسخة الثامنة من القمة يومي 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC)، بمشاركة واسعة من وزراء الصحة وصنّاع السياسات والخبراء والأكاديميين والمنظمات الدولية، لبحث مستقبل الرعاية الصحية والوقاية والابتكار وطول العمر الصحي وتعزيز النظم الصحية العالمية.

وعلى هامش أعمال القمة، عقد الوزير ناصر الدين اجتماعًا خاصًا مع نظيره القطري ووفد من وزارة الصحة القطرية، أطلعه خلاله على مسار الإصلاحات التي تنفّذها وزارة الصحة العامة اللبنانية، ولا سيما في مجالات الاستشفاء والقطاع الدوائي والحوكمة وتجهيز المستشفيات الحكومية وتعزيز قدراتها، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

كما استعرض الجانبان تداعيات الحرب على القطاع الصحي اللبناني، وما خلّفته من أعباء وضغوط على المنشآت الصحية والطواقم الطبية والخدمات العلاجية.

وتطرّق اللقاء إلى عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إذ طلب الجانب القطري دعم لبنان ترشيح الدكتورة حنان الكواري لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فيما أكد ناصر الدين موقف لبنان الداعم لأيّ مرشح عربي، مشددًا على أهمية التضامن العربي وتعزيز التنسيق المشترك في المحافل والمنظمات الصحية الدولية.

واتفق الجانبان، في ختام الاجتماع، على مواصلة التواصل والتشاور لمتابعة الملفات المشتركة وتطوير التعاون الثنائي، بما يخدم مصالح القطاع الصحي في البلدين.

المصدر: موقع المنار