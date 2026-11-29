«أمل» ترحّب بإقرار إنشاء صندوق إغاثة الصيدليات وتدعو إلى تسريع وصول التعويضات إلى المتضررين

رحّب مكتب النقابات والمهن الحرة المركزي في حركة «أمل» – قسم الصيادلة، بإقرار نقابة الصيادلة في لبنان مشروع «إنشاء صندوق إغاثة الصيدليات»، خلال انعقاد جمعيتها العمومية اليوم، مهنئًا جميع الصيادلة بهذا الإنجاز.

وأكد المكتب، في بيان، أنّ إنشاء الصندوق وتفعيل دوره بالشكل السليم لدعم الصيادلة المتضررين خلال الحرب يشكّلان عنوانًا صادقًا للتضامن والتآخي والوقوف إلى جانب من خسر مصدر رزقه ومكان عمله، مشدّدًا على أنّ دعم المنتسبين ومساندتهم في الظروف الصعبة والشدائد يمثّلان جوهر العمل النقابي.

وأشار إلى أنّ أجواء التوافق والتزكية التي شهدتها انتخابات المجلس التأديبي للنقابة، وما رافقها من حوار وتعاون والتزام ونوايا صادقة، انعكست إيجابًا على إقرار هذا المشروع المنتظر، وكرّست مرحلة جديدة من الوفاق والتضامن والميثاقية والوحدة النقابية والتعاضد والتكافل بين مختلف مكوّنات قطاع الصيادلة في لبنان وأطيافه.

وتوجّه المكتب بالتحية والتقدير إلى جميع الصيادلة والقوى الحزبية والنقابية، وخصوصًا الجمعية الإسلامية للصيادلة ونقيب الصيادلة الدكتور عبد الرحمن مرقباوي، وكلّ من عمل وسعى إلى إنشاء هذا الصندوق.

وأعرب عن أمله في استكمال جميع الإجراءات المطلوبة لضمان وصول التعويضات إلى مستحقّيها، ومساندة جميع الصيادلة المتضررين خلال الحرب، وإنجاح الجهود المبذولة في هذا الإطار.

المصدر: حركة أمل