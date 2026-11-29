القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ خمس عمليات عسكرية استهدفت منشآت ومواقع في السعودية

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الأحد، تنفيذ خمس عمليات عسكرية استهدفت منشآت للطاقة ومواقع عسكرية وميناء جدة في السعودية، ردًّا على العدوان السعودي المتواصل على اليمن واستهدافه المدنيين والأعيان المدنية.

وأوضحت القوات المسلحة، في بيان صادر من صنعاء، أنّ العمليات شملت معمل غاز العثمانية في الأحساء، وكتيبة الإشارة الميدانية للحرس الوطني في الرياض، ومحطة شدقم الغازية في المنطقة الشرقية، ورادارًا في منطقة خميس مشيط، إضافة إلى ميناء جدة.

وأفاد البيان بأنّ العمليات حققت أهدافها، وأسفرت عن اندلاع حرائق في معمل غاز العثمانية ومحطة شدقم الغازية.

وأشارت القوات المسلحة إلى أنّ هذه العمليات جاءت ردًّا على الجرائم السعودية بحق الشعب اليمني، واستهداف المصانع والمدارس والمساكن والموانئ وغيرها من الأعيان المدنية.

وأكدت أنّها ستواصل عملياتها العسكرية ضد السعودية بوتيرة متصاعدة، متمسّكةً بمعادلتي «الحصار بالحصار» و«التصعيد بالتصعيد»، حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار المفروض على اليمن.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني