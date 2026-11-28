القوات اليمنية نفذت 5 عمليات نوعية باتجاه العمق السعودي: مستمرون حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار

قالت القوات المسلحة اليمينة في بيان لها السبت إنه “في إطارِ الردِّ على العدوانِ السعوديِّ الغاشمِ على بلدِنا وردًّا على جرائمِهِ الوحشيةِ بحقِّ شعبِنا واستهدافِهِ لمحطاتِ الكهرباءِ والأعيانِ المدنيةِ في العاصمةِ صنعاءَ وعددٍ من المحافظاتِ، نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بعونِ اللهِ تعالى خمسَ عملياتٍ عسكريةٍ نوعيةٍ خلالَ الـ48 ساعةً الماضيةَ”.

واضاف البيان ان “العمليةُ الأولى استهدفت مطارَ خالدٍ الدوليَّ في عاصمةِ العدوِّ السعوديِّ الرياضِ وكانتِ الإصابةُ مباشرةً بفضلِ اللهِ”، وتابع ان “العمليةُ الثانيةُ استهدفت رادارينِ في منطقتي أبها وخميسِ مشيطٍ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً وأدت إلى تعطيلِ الرادارينِ بفضلِ الله”، ولفت الى ان “العمليةُ الثالثةُ استهدفت مصفاةَ جيزانَ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً بفضلِ اللهِ وتسببت بنشوبِ حرائقَ كبيرةٍ في المواقعِ المستهدفةِ”.

وقال البيان “أما العمليةُ الرابعةُ فقد استهدفت معملَ غازِ الحويةِ في المنطقةِ الشرقيةِ جنوبيَّ الأحساءِ وكانتِ الإصابةُ مباشرةً بفضلِ اللهِ وأدت إلى نشوبِ حرائقَ في المواقعِ المستهدفة”، وتابع ان “العمليةُ الخامسةُ استهدفت محطتي كهرباءِ الشقيقِ وجيزانَ وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً بفضلِ اللهِ وأدت إلى أضرارٍ كبيرةٍ في المحطاتِ المستهدفة”.

واكدت القوات المسلحةُ اليمنيةُ “أنها مستمرةٌ بعونِ اللهِ تعالى في إيلامِ المعتدي السعوديِّ المجرمِ بكلِّ قوةٍ وحزمٍ وستواصلُ بعونِ اللهِ عملياتِ التطويرِ لقدراتِها وإمكاناتِها حتى الوصولِ إلى توازنِ الردعِ مع هذا العدوِّ المجرمِ والعميلِ”، وتابعت “مستمرونَ في عملياتِنا العسكريةِ النوعيةِ باتجاهِ العمقِ السعوديِّ وفي فرضِ معادلةِ الحصارِ بالحصارِ والتصعيدِ بالتصعيدِ واستهدافِ التحشيداتِ التابعةِ للعدوِّ السعوديِّ وضباطِهِ حتى وقفِ العدوانِ وإنهاءِ الحصارِ عن بلدِنا العزيزِ”.

المصدر: موقع المنار