النائب خليل: على اللبنانيين التخلي عن اختلافاتهم والبحث عمّا يجمع عناصر قوتهم

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل إن “المنطقة تمرّ بلحظة اشتباك كبير لا تقتصر تداعياتها على إعادة رسم خطوط المواجهة العسكرية، بل تمتد إلى إعادة تشكيل النظام الإقليمي وصياغة المعادلات التي حكمت أدوار دول المنطقة على مدى عقود”.

واضاف خليل في كلمة له السبت في الحفل التأبيني الذي اقامته حركة امل وبلدية حارة صيدا للرئيس السابق لها سميح الزين أن “دقة المرحلة وخطورتها تضعان اللبنانيين أمام مسؤولية استثنائية، تستوجب مراجعة أنماط التعاطي مع القضايا الوطنية، وقياس المواقف بمدى إسهامها في تعزيز وحدة القرار اللبناني وقوته وليس إضعافه وزيادة انكشاف لبنان أمام التحديات الخارجية”.

وتابع خليل أن “المطلوب ليس تخلي اللبنانيين عن اختلافاتهم السياسية أو تطابق رؤاهم، بل إدراك أن تنظيم الاختلاف يصبح، في لحظات مفصلية، مسؤولية وطنية، وأن بعض القضايا لا يجوز تحويلها إلى مادة لتعميق الانقسام الداخلي”، داعيا “القوى السياسية إلى البحث عمّا يجمع عناصر القوة اللبنانية في لحظات التفاوض والدفاع عن الحقوق”.

وفي ملف الوجود الأممي في الجنوب قال النائب خليل: “المطلوب في هذا ملف التوافق بين الرئاسات الثلاث والحكومة والقوى السياسية على موقف موحّد يتمسّك بالقرارين الدوليين 425 و1701 وقرار وقف الأعمال العدائية، ويحافظ على قوات الطوارئ الدولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام