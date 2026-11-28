القوات المسلحة اليمنية: الثالثة استهدفت مصفاة جيزان، والرابعة استهدفت معمل غاز الحوية في المنطقة الشرقية، أما العملية الخامسة فقد استهدفت محطتي كهرباء الشقيق وجيزان