«حلف مكة» يبحث توسيع عضويته

بحثت تركيا وباكستان والسعودية، خلال اجتماع عُقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أمس، خارطة طريق لانضمام أعضاء جدد محتملين إلى «حلف مكة الدفاعي»، واتّفقت على عدد من المبادئ المرتبطة بشروط العضوية وآلياتها.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، عقب المحادثات التي شارك فيها وزراء الدفاع وقادة الجيوش في الدول الثلاث: «أجرينا مناقشات ⁠حول نوع خارطة الطريق التي ينبغي اتباعها بالنسبة للدول الأخرى الراغبة ⁠في الانضمام… واتخذنا قرارات بشأن بعض المبادئ. ⁠باختصار، كل شيء يسير على ما يرام».

من جهته، شدّد وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول الحلف ومواصلة تنفيذ مخرجات اجتماعاته.

وأوضح، في منشورٍ على منصة «أكس»، اليوم، أنّه التقى شريف برفقة مسؤولين مشاركين في الاجتماع الدوري الثاني للجنة الاستراتيجية للشؤون السياسية والدفاعية للحلف، الذي استضافته إسلام آباد.

وفي السياق، عقد وزير الدفاع التركي يشار غولر اجتماعاً مع نظيره السعودي، أمس، بحضور فيدان ورئيس هيئة الأركان العامة التركية، سلجوق بيرقدار أوغلو، وفق بيان لوزارة الدفاع التركية.

وفي بيانٍ مشترك، أدانت اللجنة الاستراتيجية «هجمات أنصار الله على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية»، مؤكدةً عزم تركيا وباكستان على مواصلة جهودهما وتسريعها لدعم المملكة في حماية أمنها.

كما استعرضت اللجنة التقدم المحرز في بناء مؤسسات الحلف وتنفيذ التزام الدفاع الجماعي، وفق التشريعات الوطنية للدول الثلاث، وأعربت عن ارتياحها للتقدم في إنشاء الأمانة العامة للحلف في السعودية وبدء عملها.

واتفقت الدول الثلاث على مواصلة المشاورات السياسية والعسكرية، ودعم جهود خفض التوترات الإقليمية وتسوية الخلافات عبر الحوار، فضلاً عن تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية والتطوير المشترك للتكنولوجيا والتدريب.

وكانت الدول الثلاث قد وقّعت اتفاقية الدفاع المشترك في مكة المكرمة في 7 آب 2026، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. ويهدف الاتفاق إلى تعزيز الردع والدفاع المشترك، وينص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً.

المصدر: وكالات