عجز الميزان التجاري الامريكي يتسع مع ارتفاع الواردات الى مستوى قياسي



اتسع العجز التجاري الأميركي في تجارة السلع خلال تشرين الأول الماضي بوتيرة تجاوزت توقعات الأسواق، مدفوعًا بارتفاع كبير في الواردات مقارنة بنمو الصادرات.



ويعكس ذلك استمرار قوة الطلب المحلي الأمريكي، بالتزامن مع زيادة احتياجات الشركات من المعدات والسلع المرتبطة بتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.



وأظهرت بيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاء الأمريكي، أن العجز التجاري في السلع ارتفع بنسبة 10.7% خلال تشرين الأول، ليصل إلى 149.5 مليار دولار، مقارنة بـ135.1 مليار دولار في أيلول، بزيادة شهرية بلغت 14.4 مليار دولار.



وجاء العجز أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى بلوغه نحو 135.9 مليار دولار، ما يعكس اتساع الفجوة بين قيمة الواردات والصادرات الأمريكية خلال الشهر.



وأوضحت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من السلع ارتفعت بنسبة 6.1% خلال أكتوبر، لتصل إلى 365.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 21.1 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق، في حين زادت الصادرات بنسبة 3.2%، لتبلغ 215.8 مليار دولار، بارتفاع قدره 6.7 مليار دولار.



وكانت السلع الرأسمالية المحرك الأكبر لنمو الواردات، بعدما ارتفعت قيمتها بنسبة 8.5%، بما يعادل 13.4 مليار دولار، لتصل إلى 171.4 مليار دولار.



كما زادت واردات الإمدادات الصناعية بنسبة 6% إلى 62.7 مليار دولار، فيما ارتفعت واردات المركبات الآلية والسلع المرتبطة بها بنسبة 4.1%، لتصل إلى 35.7 مليار دولار.



وفي جانب الصادرات، سجلت الإمدادات الصناعية أكبر زيادة، إذ ارتفعت بنسبة 4.9%، بما يعادل 3.7 مليار دولار، لتصل إلى 80.5 مليار دولار. كما نمت صادرات السلع الرأسمالية بنسبة 3.4% إلى 75.8 مليار دولار.



في المقابل، تراجعت صادرات الأغذية والأعلاف بنسبة 7.9%، لتبلغ 14.7 مليار دولار.



وتكشف المقارنة السنوية عن اتساع أكبر في الاختلال التجاري الأمريكي، إذ تجاوز عجز تجارة السلع في أكتوبر ضعف مستواه المسجل خلال الشهر نفسه من عام 2025، عندما بلغ 61.4 مليار دولار.



وارتفعت الواردات الأمريكية بنسبة 42.4% على أساس سنوي، مدفوعة بصورة رئيسية بزيادة بلغت 80% في واردات السلع الرأسمالية، بينما سجلت الصادرات نموا سنويا بنسبة 10.6%.



ويبرز هذا التفاوت اتساع الفجوة بين نمو الواردات والصادرات، رغم الإجراءات التجارية والرسوم الجمركية التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب بهدف تقليص العجز التجاري وتعزيز الإنتاج الصناعي المحلي.



وفي سياق متصل، أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات تجارة الجملة بنسبة 0.9% خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر، لتصل قيمتها إلى نحو 1.02 تريليون دولار، فيما زادت مخزونات تجارة التجزئة بنسبة 0.8%، لتبلغ 893.2 مليار دولار.



وعلى أساس سنوي، ارتفعت مخزونات تجارة الجملة بنسبة 8.5%، بينما سجلت مخزونات التجزئة نموًّا بنسبة 5.1%.



كما عدل مكتب الإحصاء بيانات سبتمبر، لترتفع الزيادة الشهرية في مخزونات تجارة الجملة إلى 0.8% بدلا من 0.7%، وفي مخزونات التجزئة إلى 0.7% بدلًا من التقدير السابق البالغ 0.4%.



وتعكس هذه الأرقام استمرار توسع النشاط التجاري الأمريكي، لكنها تظهر في الوقت نفسه أن ارتفاع الواردات بوتيرة تفوق الصادرات يواصل توسيع العجز التجاري للولايات المتحدة.

المصدر: وكالة الاناضول