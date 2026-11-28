تقارير مصورة | اللواء وحيدي يؤكد أن القوات البحرية في جهوزية كاملة لمواجهة أي تهديد.. وإعلان انفجار ناقلتي نفط في مضيق هرمز

أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران، اللواء أحمد وحيدي، أن القوات البحرية التابعة للجيش والحرس الثوري تشكّل ركيزتين أساسيتين لحماية السيادة البحرية الإيرانية، مشيراً إلى أنها نجحت خلال ما وصفه بـ«معركة هرمز» في استهداف أصول عسكرية وقتالية أميركية في المنطقة، وتحويل الأسطول الأميركي إلى مجرد متفرج في المياه المحيطية البعيدة.

وفي رسالة بمناسبة يوم البحرية الاستراتيجية للجيش الإيراني، شدد وحيدي على أن القوات البحرية الإيرانية في حالة استعداد شامل لمواجهة أي تهديد أو عمل عدائي يستهدف الأمن القومي والمصالح الحيوية والسيادة البحرية للبلاد، مؤكداً تمسكها باليقظة والتماسك والجهوزية العملياتية.

وفي تطور ميداني، أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية انفجار ناقلتي نفط واندلاع النيران فيهما أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز عبر مسار غير مصرّح به. وأوضحت أن إحدى الناقلتين اصطدمت بلغم بحري، فيما تعرضت الأخرى لانفجار أعقبه حريق، محذّرةً من أن المسار غير المصرّح به مزروع بألغام شديدة التدمير، وأن الدعم الجوي الأميركي لن يحمي السفن من خطرها.

ومعنا من طهران مراسلنا وسام أسد، لمتابعة آخر التطورات.

المصدر: موقع المنار