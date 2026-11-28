ضغوط أميركية على فنزويلا والعراق لمغادرة أوبك تفاقم مخاوف تصدع المنظمة



دفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلاً من فنزويلا والعراق إلى التفكير في مغادرة منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك”.



في العراق، أثار رئيس الوزراء علي فالح الزيدي مسألة الانسحاب من “أوبك” خلال اجتماع حكومي، عقب محادثات مع مسؤولين أميركيين شجعوا بغداد على اتخاذ هذه الخطوة بالتزامن مع خطط شركتي “إكسون موبيل” و”شيفرون” للاستثمار في قطاع النفط العراقي.

بدورها، رفضت وزارة النفط العراقية المقترح وأقنعت الزيدي بالبقاء في المنظمة، مع التوجه نحو المطالبة بحصة إنتاجية أكبر.



أما في فنزويلا، فقد وصلت الضغوط الأميركية إلى حد منع كاراكاس من دفع رسوم عضويتها السنوية للمنظمة، بعدما أصبحت عائدات النفط الفنزويلية مودعة في حساب خاضع للسيطرة الأميركية عقب اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو في كانون الثاني/يناير الماضي.

وبحسب المصادر، تدخل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال الصيف لإقناع إدارة ترامب بعدم مواصلة الضغط على فنزويلا لمغادرة المنظمة.



وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه “أوبك” تراجعاً في حصتها من سوق النفط العالمية على خلفية الاضطرابات الناجمة عن العدوان على إيران، وانسحاب 4 أعضاء منها منذ عام 2019، هم الإمارات وأنغولا والإكوادور وقطر.



ولطالما هاجم ترامب “أوبك” طوال مسيرته المهنية والسياسية الممتدة لعقود.



وبعد اختطاف مادورو، فتحت وزارة الخارجية الأميركية مناقشات مع مسؤولين فنزويليين في واشنطن حول ما إذا كان ينبغي على البلاد مغادرة “أوبك.



وتُعفى فنزويلا حالياً من حصص إنتاج النفط لمنظمة “أوبك+” حيث انهار إنتاجها من مستوياته التاريخية المرتفعة بسبب سنوات من العقوبات.



وقامت “أوبك” بتنظيم إنتاج كاراكاس بنظام الحصص آخر مرة في الفترة 2017-2018 عندما كان هدف البلاد حوالي مليوني برميل يومياً.

المصدر: رويترز