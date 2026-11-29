وزارة النفط العراقية تطلق حملة لتحديث منظومات المراقبة

أعلنت وزارة النفط العراقية عن حملة لتحديث منظومات العدادات وأجهزة مراقبة خطوط الأنابيب النفطية، مؤكدة عدم وجود حالات تهريب نفطي حالية في ثلاث مناطق جرى الترويج بشأنها.

وقال المتحدث باسم الوزارة سليم الركابي، إن ما رصد يتعلق بانسكابات نفطية أو تجاوزات قديمة تمت معالجتها، مؤكدا أن الوزارة ترفض جميع أشكال التهريب أو التجاوز على شبكاتها وخطوط أنابيبها، وتحاسب المخربين والمهربين وفق قانون مكافحة تهريب النفط الخام والقوانين النافذة وبإشراف القضاء.

وأضاف أن الحملة الجارية تهدف إلى منع عمليات التهريب أو التجاوز وسرقة النفط الخام والمنتجات النفطية، مشيرا إلى أن كثيرا من الحالات المتداولة لا تندرج ضمن التهريب، بل يتعلق بعضها بتهالك الأنابيب ونضوحات تعالج وفق الطرق الفنية المعتمدة.

وأوضح أن الحالة المرصودة قرب حقل عجيل بمحاذاة جبال حمرين كانت نضوحا نفطيا ناتجا عن معالجة أنبوب متهالك سبق صيانته، مؤكدا أن الوزارة تعمل على رفع المواد المتجمعة حول الأنبوب، وأنها لا تمثل عملية تهريب.

وأشار إلى أن حالات التجاوز على أنبوب النفط الخام الممتد من حقل شرق بغداد إلى شركة نفط الوسط، وأنبوب البنزين في منطقة الحصوة بمحافظة بابل، تعود إلى تجاوزات قديمة مدفونة تحت الأرض، جرى كشفها بمساعدة الأجهزة الأمنية ومعالجتها فورا، مع إلقاء القبض على أصحاب الأراضي المحيطة بها وتوقيف عناصر أمنية مسؤولة عن المنطقة.

وأكد الركابي أن المحاضر الموقعة مع الجهات الأمنية وتشكيلات الوزارة أثبتت عدم وجود عمليات تهريب حالية في المناطق الثلاث، لكنه استدرك أن ذلك لا ينفي احتمال وجود حالات سابقة أو مستقبلية في مواقع أخرى.

يعد ملف مكافحة تهريب النفط ومشتقاته في العراق من أبرز الأولويات الأمنية والاقتصادية للحكومة، نظرا لما يسببه من استنزاف للمال العام وخسائر مالية جسيمة. وقد قدرت الحكومة العراقية خسائر تهريب النفط عبر إقليم كردستان، بعيدا عن تصدير شركة “سومو”، بأكثر من 100 مليار دولار بين عامي 2008 و2025.

وتتكامل جهود الدولة في هذا الملف عبر مسارين رئيسيين: أمني واستخباري يشمل تكثيف العمليات الميدانية لتفكيك شبكات التهريب وحماية خطوط الأنابيب وإغلاق المعابر الحدودية غير الرسمية، وإداري وتقني يشمل محاسبة المسؤولين المقصرين، وحصر تصدير النفط في السلطات الاتحادية عبر شركة “سومو”، وتحديث منظومات العدادات الإلكترونية وأجهزة المراقبة الرقمية لضبط حركة الإنتاج والتوزيع وحماية الثروة الوطنية.

ودعت الوزارة القنوات الإعلامية والمواطنين إلى الاستئناس بالمصادر الرسمية والتعاون مع الأجهزة الأمنية في كشف أي حالات تهريب أو تجاوز.

المصدر: وكالة الانباء العراقية