أولاً: القصف المدفعي
- قصف مدفعي استهدف وادي السلوقي، وتجدد القصف واستمراره في المنطقة.
- قصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري.
- قصف مدفعي بقذيفتين استهدف أطراف بلدة برعشيت لجهة بيت ياحون.
- قصف مدفعي استهدف وادي زبقين، مع تجدد القصف واستمراره بشكل متواصل.
- قصف مدفعي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون.
- قصف مدفعي استهدف نهر زوطر.
- قصف مدفعي عنيف استهدف حرش علي الطاهر لجهة حي الدير.
- قصف مدفعي استهدف بلدة حداثا.
ثانياً: التمشيط بالأسلحة الرشاشة
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة من أطراف بلدة شيحين باتجاه وادي زبقين.
- تمشيط مستمر ومتجدد بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي السلوقي.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة زوطر الشرقية.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه حي البركة في بلدة زوطر الشرقية.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي السلوقي بالتزامن مع تحرك آليات العدو في المنطقة.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة زوطر الشرقية بالتزامن مع إلقاء قنابل مضيئة فوق البلدة.
ثالثاً: تحركات آليات العدو
1. تحرك آليات العدو في وادي السلوقي بالتزامن مع عمليات التمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه المنطقة.
رابعاً: إلقاء القنابل المضيئة
- إلقاء قنابل مضيئة فوق وادي السلوقي.
- إلقاء قنابل مضيئة فوق بلدة زوطر الشرقية بالتزامن مع التمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة.
المصدر: موقع المنار