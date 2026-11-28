ملخص الاعتداءات الإسرائيلية بين السابعة والنصف والحادية عشر والنصف من مساء السبت

أولاً: القصف المدفعي قصف مدفعي استهدف وادي السلوقي، وتجدد القصف واستمراره في المنطقة. قصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري. قصف مدفعي بقذيفتين استهدف أطراف بلدة برعشيت لجهة بيت ياحون. قصف مدفعي استهدف وادي زبقين، مع تجدد القصف واستمراره بشكل متواصل. قصف مدفعي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون. قصف مدفعي استهدف نهر زوطر. قصف مدفعي عنيف استهدف حرش علي الطاهر لجهة حي الدير. قصف مدفعي استهدف بلدة حداثا. ثانياً: التمشيط بالأسلحة الرشاشة تمشيط بالأسلحة الرشاشة من أطراف بلدة شيحين باتجاه وادي زبقين. تمشيط مستمر ومتجدد بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي السلوقي. تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة زوطر الشرقية. تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه حي البركة في بلدة زوطر الشرقية. تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي السلوقي بالتزامن مع تحرك آليات العدو في المنطقة. تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة زوطر الشرقية بالتزامن مع إلقاء قنابل مضيئة فوق البلدة. ثالثاً: تحركات آليات العدو 1. تحرك آليات العدو في وادي السلوقي بالتزامن مع عمليات التمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه المنطقة. رابعاً: إلقاء القنابل المضيئة إلقاء قنابل مضيئة فوق وادي السلوقي. إلقاء قنابل مضيئة فوق بلدة زوطر الشرقية بالتزامن مع التمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة. المصدر: موقع المنار