القوة البحرية في الجيش الإيراني: احتراق ناقلة نفط مخالفة شرق مضيق هرمز

اعلنت القوة البحرية في الجيش الإيراني في بيان عن دخول ثلاث ناقلات نفط مخالفة، عند الساعة 23:00 من مساء اليوم، المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز، بعد تعطيل أنظمة التعريف والملاحة الخاصة بها، إلا أن إحدى الناقلات اشتعلت فيها النيران إثر اصطدامها بلغم بحري، ما أدى إلى توقّفها عن الحركة.

واضطرت ناقلتا النفط الأخريان، عقب الحادثة، إلى تغيير مسارهما والعودة باتجاه الخليج الفارسي.

أكدت القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني ضرورة الالتزام بقواعد وضوابط الملاحة في مضيق هرمز والتنسيق مع القوات المسلحة، مشددةً على أن مضيق هرمز لن يُفتح أبداً قبل تحقيق أهداف إيران ومطالبها.

المصدر: القوة البحرية في الجيش الإيراني