السودان | البرهان يتوعد الدول الداعمة لقوات الدعم السريع ويمدد الحرب حتى هزيمتها

توعد رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، الدول المجاورة التي تتهمها الخرطوم بمساندة قوات الدعم السريع بدفع «ثمن باهظ»، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية حتى هزيمة هذه القوات، ومشدداً على أن الجيش والقوات المشتركة سيواصلان دعم المقاتلين الذين يواجهونها في مناطق بإقليم دارفور غربي البلاد.

وقال البرهان، السبت، خلال تجمع لتكريم جرحى القوات المشتركة، إن الحرب لن تتوقف إلا بوضع قوات الدعم السريع سلاحها أو القضاء عليها ودحرها حتى آخر نقطة حدودية للسودان.

واتهم البرهان جهات تمتلك المال بشراء مواقف دول مجاورة لصالح قوات الدعم السريع، مشيراً إلى شرق ليبيا وجنوب السودان وتشاد وإثيوبيا، ومعتبراً أن كل من اعتدى على السودان وشعبه سيدفع الثمن عاجلاً أم آجلاً، ومحذراً من الاعتقاد بأن الدولة السودانية ضعيفة أو يمكن الاعتداء عليها دون عواقب.

وفيما يتعلق بالوضع الميداني في دارفور، أشاد البرهان بالمقاتلين الموجودين في مناطق الطينة وكرنوي وبئر سليبة وكانجو حرازة وفوربرنقا، مؤكداً أن القوات المسلحة والقوات المشتركة ستصل إليهم قريباً لمساندتهم والقتال إلى جانبهم.

وشدد على أن المواجهة ليست مع قبيلة أو جهة بعينها، قائلاً: «عدونا هو مليشيا التمرد (الدعم السريع) ومن ساندها وعاونها»، مضيفاً أنه «لن يكون هناك مستقبل لهذه المليشيا في الدولة السودانية مجدداً».

وتكتسب هذه المناطق أهمية ميدانية في ظل سيطرة قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور، بما في ذلك مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2025. وتقع كرنوي والطينة في شمال دارفور، فيما تقع بئر سليبة في غرب دارفور قرب الحدود مع تشاد.

وتتزامن تصريحات البرهان مع استمرار المعارك في الإقليم، حيث تقاتل القوات المشتركة للحركات المسلحة، المنضوية ضمن فصائل وقعت اتفاق جوبا للسلام عام 2020، إلى جانب الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع.

سياسياً، تأتي هذه التطورات بالتزامن مع دعوات أطلقتها قوى سودانية للتوصل إلى هدنة، شريطة ألا تقود إلى تقسيم البلاد، في ظل استمرار الحرب واتساع تداعياتها العسكرية والإنسانية.

المصدر: وكالة يونيوز