جورجيا | عشرات الآلاف يتظاهرون في تبليسي دعماً لانضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي

شهدت العاصمة الجورجية تبليسي، تظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من أنصار المعارضة، دعماً لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في الذكرى الثانية لاندلاع الاحتجاجات الواسعة التي أعقبت قرار الحكومة تعليق محادثات الانضمام إلى التكتل حتى عام 2028.

ورفع المتظاهرون أعلام الاتحاد الأوروبي والعلم الجورجي، وتجمعوا في الساحة الرئيسية للعاصمة استجابة لدعوة خمسة أحزاب معارضة تواجه مسعى من الحزب الحاكم لحظرها عبر المحكمة الدستورية.

وقال منظمو المسيرة، في بيان صدر قبيل انطلاقها، إنهم يريدون إظهار أن الجورجيين «لا يستسلمون ولن يخضعوا»، متهمين حزب «الحلم الجورجي» الحاكم بخيانة المسار الأوروبي والأوروبي الأطلسي للبلاد، الذي قالوا إنه مكرّس في الدستور.

وتشهد جورجيا أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات البرلمانية المتنازع على نتائجها في أكتوبر/تشرين الأول 2024، والتي أعلن فيها حزب «الحلم الجورجي» فوزه، فيما تصاعدت الاحتجاجات بعد إعلان رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، بعد نحو شهر، تعليق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.

وقوبلت الاحتجاجات حينها بحملة أمنية شملت اعتقالات واسعة، فيما يواصل متظاهرون النزول إلى شوارع تبليسي يومياً، مطالبين بإجراء انتخابات جديدة والإفراج عن المحتجين المعتقلين، رغم الغرامات المالية والتشريعات المتشددة التي أقرتها السلطات.

ويتهم منتقدون الحزب الحاكم، الذي يتولى السلطة منذ عام 2012، بدفع جورجيا بعيداً عن توجهها الغربي وتقويض مؤسساتها الديمقراطية، والتقارب مع روسيا، بينما تنفي الحكومة هذه الاتهامات، وتقول إن سياساتها تستهدف حماية سيادة البلاد من التدخلات الأجنبية ومحاولات زعزعة استقرارها.

وفي سياق التصعيد السياسي، بدأت المحكمة الدستورية الجورجية الشهر الماضي النظر في دعوى رفعها الحزب الحاكم تطالب بحظر خمسة أحزاب معارضة رئيسية، متهمة إياها بالسعي إلى تقويض النظام الدستوري، على أن يصدر الحكم في القضية بحلول يونيو/حزيران 2027.

وأدان البرلمان الأوروبي مساعي حظر أحزاب المعارضة، محذراً من أنها ستزيد من ابتعاد جورجيا عن الاتحاد، فيما وصفت بروكسل هذا الشهر البلاد، التي حصلت على صفة الدولة المرشحة للانضمام عام 2023، بأنها مرشحة «بالاسم فقط»، بسبب استمرار التراجع الديمقراطي.

وتأتي التظاهرة في ظل اتساع الهوة بين الحكومة والمعارضة، وتصاعد الانتقادات الأوروبية للسياسات الداخلية في جورجيا، وسط مخاوف من تراجع الحريات السياسية والإعلامية وتضييق المجال أمام منظمات المجتمع المدني.

المصدر: وكالة يونيوز