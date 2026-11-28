البوندستاغ يقر موازنة ألمانيا لعام 2027 بإنفاق دفاعي قياسي



أقرّ البرلمان الألماني مشروع الموازنة العامة لعام 2027، بإجمالي نفقات يبلغ 556 مليار يورو، في خطوة تتضمن زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الدفاعي.



وخلال التصويت حصل مشروع الموازنة على تأييد 317 نائبا، ومعارضة 260 ، دون تسجيل أي امتناع. وجاء التصويت بعد مفاوضات وخلافات بين طرفي الائتلاف الحاكم، المكون من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، بشأن عدد من بنود الموازنة.



وتتضمن الموازنة اقتراضا جديدا بنحو 210 مليارات يورو خلال العام المقبل، فيما تبلغ المخصصات الدفاعية قرابة 140 مليار يورو، في مستوى قياسي لم يعرفه تاريخ ألمانيا الموحدة من قبل، مع تصاعد توجه برلين نحو تعزيز قدراتها العسكرية.



كما خصصت الحكومة الألمانية 12 مليار يورو لدعم أوكرانيا خلال عام 2027، ضمن الموازنة الجديدة.

المصدر: روسيا اليوم