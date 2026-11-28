روسيا وتركيا تمددان عقد إمدادات الغاز عبر الأنابيب



أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن شركتي “غازبروم” الروسية و”بوتاش” التركية وقعتا اتفاقا لتمديد عقد إمدادات الغاز عبر الأنابيب إلى تركيا لمدة 3 سنوات.



وجاء الإعلان على هامش انعقاد اللجنة الحكومية الروسية التركية للتعاون التجاري والاقتصادي، وانعقاد “منتدى الأعمال الروسي التركي”.

وقعت غازبروم وبوتاش بالفعل عقد التمديد”، مؤكدا أن الاتفاق مدد لثلاث سنوات بالشروط ذاتها السابقة.



وتعد تركيا أحد أهم شركاء روسيا في مجال الطاقة. وتضخ روسيا الغاز الطبيعي إلى تركيا عبر خطي “السيل الأزرق” و”السيل التركي”، إذ يخصص أحد أنبوبي “السيل التركي” لتلبية الطلب التركي المحلي، فيما يوجه الثاني لنقل الغاز إلى الدول الأوروبية، ما يجعل تركيا ممرا رئيسياً للغاز الروسي نحو أوروبا.



وانطلقت امس الجمعة في اسطنبول فعاليات منتدى الأعمال الروسي التركي، بالتزامن مع الاجتماع العشرين للجنة الاقتصادية المشتركة بين روسيا وتركيا.

المصدر: روسيا اليوم