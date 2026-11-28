فنلندا تجري مناورات عسكرية برية واسعة النطاق قرب حدودها مع روسيا

تبدأ يوم السبت في فنلندا، بالقرب من الحدود الروسية، مناورات عسكرية برية واسعة النطاق تضم 4500 جندي وحوالي 500 قطعة من المعدات العسكرية المختلفة.

وتُعد مناورات Karelian Spear 26، التي يقودها الجيش الفنلندي، الأكبر في إطار التدريبات الخريفية الشتوية، ومن المقرر أن تستمر حتى 4 ديسمبر في مقاطعة كومنلاكسو المحاذية لروسيا.

وتقتصر المشاركة في هذه المناورات تحديدا على الوحدات الفنلندية (تشمل المجندين وقوات الاحتياط، إلى جانب قوات حرس الحدود الفنلندية) دون مشاركة أية قوات أجنبية من دول الناتو. ويقودها “لواء كاريليا” التابع للقوات البرية الفنلندية.

ويشارك في التدريبات حوالي 4500 عسكري و500 قطعة من المعدات، بما في ذلك المركبات المدرعة والطيران الحربي، وسيقودها “لواء كاريليا” التابع للقوات البرية الفنلندية.

من جانبه، صرح السفير الروسي لدى هلسنكي بافيل كوزنيتسوف، في وقت سابق لوكالة نوفوستي، بأن فنلندا تكثف النشاط التدريبي لقواتها المسلحة داخل أراضيها وخارجها، كما أنها وسّعت نطاق المناورات التي تُجرى على مقربة مباشرة من الحدود مع روسيا.

وأشار السفير إلى أن موسكو ستنطلق في تخطيطها العسكري والسياسي وفق مستوى التهديدات الصادرة عن الجانب الفنلندي.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية