“أشعة الموت” الروسية في مواجهة المسيّرات.. منظومات ليزر بقدرات قتالية متصاعدة

أظهرت منظومات الليزر الروسية المخصصة لمكافحة الطائرات المسيّرة الأوكرانية فعالية عالية في ظروف القتال.



وعلى سبيل المثال، تمكن مجمع ليزر واحد نُشر في منطقة حدودية من إسقاط نحو ألف طائرة مسيّرة معادية خلال فترة زمنية قصيرة.

وأفاد بذلك رئيس مؤسسة “روستيخ” الحكومية، سيرغي تشيميزوف، قائلا: “نشرنا منظومة ليزر في منطقة حدودية، لكنني لن أفصح عن موقعها لأسباب أمنية. وهي تعمل منذ شهرين فقط، وتمكنت بالفعل من إسقاط نحو ألف طائرة مسيّرة، إذ تدمر يوميا عشرات الطائرات بدون طيار”.

ويُذكر أن مجمع الصناعات الدفاعية الروسي أعد للجيش مجموعة متكاملة من أسلحة الليزر القتالية، تشمل منظومات “بيريسفيت” و”زاريا” و”رات” و”بيرون” و”لوتشيزار” و”سيليبش” و”بوسوخ”.

واختُبرت مؤخرا ما يُطلق عليها “أشعة الموت”، كما عُرضت أمام الملحقين العسكريين الأجانب خلال مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية “المركز-2026″، التي أُجريت في أكتوبر بميدان “تشيباركول” للتدريبات.



ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، استُخدمت منظومة الليزر القتالية “زاريا” ضد أهداف جوية، وهي قادرة على إسقاط الطائرات المسيّرة المعادية من الفئتين المتوسطة والثقيلة على مسافة تصل إلى 6000 متر.

وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف في تموز / يوليو الماضي إن منظومات الليزر أسقطت نحو 60 طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال شهر واحد، أثناء حماية منشأة واحدة. ووفقا للخبراء، كان الحديث يدور عن منظومة النيران الذكية “بيرون”، وهي نظام ذكي مزود ببرج يضم كاميرا حرارية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يتيح له اكتشاف الأهداف والتعرف عليها. كما يمكنه إطلاق أشعة الليزر لمدة تصل إلى 15 دقيقة متواصلة، وعلى مسافة تصل إلى 5000 متر، ويمكن وضع المنظومة داخل حاوية أو تثبيتها على منصة مدولبة.

وكانت شركة “شوابي” القابضة قد عرضت في معرض “إنتربوليتيخ-2025” منظومة ليزر ذاتية الحركة، تتيح أشعتها القوية تعطيل عدة طائرات مسيّرة من أنواع مختلفة خلال دقيقة واحدة.

ومع ذلك، تتسارع وتيرة تطوير منظومات ليزرية مدمجة. وتجمع منظومة الليزر “رات”، من إنتاج مؤسسة “روستيخ”، بين الرادارات ووسائل الحرب الإلكترونية والليزر ضمن قبة حماية واحدة مخصصة لحماية البنية التحتية الحيوية. أما منظومة “بوسوخ”، فهي قادرة على إصابة الطائرات المسيّرة الانتحارية من طراز FPV بصورة آلية خلال نصف ثانية، وعلى مسافة تصل إلى 1500 متر.

ويعمل نظاما “سيليبش” و”لوتشيزار” وفق مبدأ “التدمير الناعم”، إذ لا يحرقان الطائرة المسيّرة، بل يعطلان بصورة نهائية مصفوفاتها البصرية وأجهزتها البصرية، ما يؤدي إلى إعماء المشغّل ونظام الطيار الآلي.

أما منظومة الليزر القتالية الاستراتيجية “بيريسفيت”، فتُعد تطويرا فريدا قائما على مبادئ فيزيائية جديدة، وقد بدأ إنتاجها على نطاق واسع لتوفير الحماية من التهديدات الجوية والفضائية، مثل الطائرات والأقمار الصناعية. وتؤدي المنظومة مهام الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي على غرار نظام “إس-500″، إذ يعمل الليزر على إعماء أنظمة التوجيه وتعطيل المنظومات البصرية والإلكترونية للعدو.

المصدر: روسيا اليوم