هندوراس | مصرع 9 أشخاص وإصابة 28 في سقوط حافلة داخل وادٍ شمال البلاد

لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 28 آخرون بجروح، السبت، إثر حادث مروري شمال هندوراس، بعدما اصطدمت حافلة بمركبة أخرى، ما أدى إلى فقدان سائقها السيطرة عليها وخروجها عن الطريق وسقوطها في وادٍ.

وقال الكابتن في جهاز الإطفاء الهندوراسي، خوسيه غارسيا، إن الحادث وقع في مقاطعة كوماياغوا، على بعد نحو 90 كيلومتراً من العاصمة تغوسيغالبا، موضحاً أن الحصيلة الأولية بلغت تسعة قتلى و28 مصاباً.

وأشار غارسيا إلى أن الفرضيات الأولية ترجّح أن اصطدام الحافلة بمركبة أخرى أدى إلى فقدان سائقها السيطرة عليها، قبل انحرافها عن الطريق وسقوطها في الوادي.

وعلى إثر الحادث، هرعت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى الموقع، حيث عملت على انتشال الضحايا وإجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة لهم.

المصدر: وكالة يونيوز