هندوراس | مقتل 12 شخصًا في منطقة ينشط فيها كارتل للمخدرات بعد عملية أمنية حكومية

أعلنت الشرطة الهندوراسية أن 12 شخصاً على الأقل قتلوا يوم الأربعاء في منطقة بشمال هندوراس ينشط فيها كارتل للمخدرات، في ما يبدو أنه رد انتقامي على هجوم حكومي على الجريمة المنظمة.

وقال مفوض الشرطة لينين بينيدا للصحافيين إن “الجرائم وقعت في أربعة مواقع بمنطقة جبلية في إدارة يورو، حيث تنفذ السلطات عمليات ضد مهربي المخدرات”، مشيراً إلى أن “12 شخصاً فقدوا حياتهم في الساعات الأولى من الصباح في أربع حوادث منفصلة في يورو”.

ونشرت وسائل إعلام محلية بينها قناة “إتش سي إتش” صوراً لإحدى المنازل التي يُعتقد أنها تعرضت للهجوم، ظهرت فيها ثلاث جثث ملطخة بالدماء ولافتة كُتب عليها “من الشيطان”، في إشارة إلى جماعة تُعرف باسم “كارتل الشيطان” التي أدرجتها السلطات الهندوراسية مؤخراً على قائمة المنظمات الإرهابية.

وذكرت تقارير صحافية هندوراسية أن بين الضحايا مسؤولة في بلدية محلية، وأن عمليات القتل قد تكون انتقاماً لاعتقال والدة وشقيقة زعيم كارتل محلي يوم الأحد.

وتشن حكومة الرئيس اليميني ناسري أسفورا، الحليف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عمليات ضد الجريمة المنظمة بعد سلسلة إصلاحات تهدف إلى الحد من العنف، فيما تحمّل السلطات تجار المخدرات وعصابتي “مارا سالفاتروتشا” و”باريو 18″ مسؤولية ارتفاع معدل جرائم القتل إلى 24 لكل 100 ألف نسمة، أي ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.

المصدر: وكالة يونيوز