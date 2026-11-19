المكتب السياسي لأنصار الله: استهداف المدنيين والنازحين جريمة حرب موصوفة

قال المكتب السياسي لأنصار الله:”العدو السعودي يستهدف قارباً يقل أكثر من 25 نازحاً من رأس العارة إلى حيس ما أسفر عن 19 شهيداً و4 جرحى معظمهم من النساء والأطفال”.

واضاف:”استهداف المدنيين والنازحين جريمة حرب موصوفة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.

وتابع:”تكرار هذه الجرائم عن سابق إصرار وتعمد يكشف عن غريزة متوحشة لدى العدو السعودي”.

ودعا إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الجريمة البشعة وما سبقها من جرائم

واكد المضي في الدفاع عن اليمن وانتزاع الحقوق المشروعة وفق معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد

يد العدالة ستضرب بلا هوادة في العمق السعودي فاليمن لا ينام على ثأر وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب”.

المصدر: المكتب السياسي لأنصار الله