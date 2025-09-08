المكتب السياسي لأنصار الله يبارك عملية مقاومين فلسطينيين في القدس ويؤكد دعم المقاومة

بارك المكتب السياسي لحركة “أنصار الله” العملية النوعية التي نفذها مقاومان فلسطينيان، اليوم، في مدينة القدس المحتلة.

وأكد المكتب أن تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية، وسط الإجراءات الأمنية المشددة، يعكس جسارة وصلابة الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن عملية اليوم جاءت ردًا مستحقًا على ما وصفه بـ”جرائم الإبادة والتهجير والتجويع” التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأشار البيان إلى أن العملية تأتي أيضًا ردًا على الانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية، بما في ذلك المداهمات والاعتقالات وتدنيس المسجد الأقصى.

ونوه المكتب السياسي إلى أهمية صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن المقاومة في الضفة وغزة أثبتت أنها عصية على الانكسار. ودعا الدول العربية إلى دعم مقاومة الشعب الفلسطيني بالمال والسلاح وبكل الوسائل المتاحة.

وختم البيان بتجديد العهد على استمرار “معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس”، وإسناد غزة وفلسطين حتى وقف العدوان ورفع الحصار.