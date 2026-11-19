ارتفاع تكلفة الحرب ضد إيران بمقدار 10 مليارات دولار وفقًا لتقديرات البنتاغون

أعلن آرثر ميلر، المسؤول الرفيع في البنتاغون، أن الحرب ضد إيران كلّفت الجيش الأمريكي أكثر من 48 مليار دولار منذ بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي في مارس/آذار.

ووفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن هذا الرقم يزيد بنحو 26% عن الرقم السابق الذي أعلنه مكتب الميزانية في الكونغرس، والذي قدّر تكلفة الحرب بـ 38 مليار دولار حتى 1 أغسطس/آب.

من جهة أخرى، لا يشمل هذا الرقم الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية في غرب آسيا، والتي تضررت بعضها بشدة جراء الرد الإيراني بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

كما أن أرقام البنتاغون لا تأخذ في الحسبان الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي وارتفاع تكلفة معيشة المواطنين.

في وقت سابق، كشف السيناتور الديمقراطي كريس مورفي عن حظر غير مسبوق لدخوله إلى المنشآت العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج العربي، قائلاً إن وزير الحرب الأمريكي يحاول إخفاء تكاليف الحرب.

المصدر: فارس