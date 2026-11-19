“هيومن رايتس ووتش” تنعي الناشط نبيل رجب

توفي الناشط الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب والشريك المقرب لـ “هيومن رايتس ووتش”، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عن عمر يناهز 62 عاما. أفادت تقارير أنه توفي في تركيا إثر نوبة قلبية.

برز رجب كمدافع عن حقوق الإنسان في البحرين في التسعينيات، وعام 2000 شارك في تأسيس “الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان”، إحدى أولى المنظمات الحقوقية في البحرين. ثم شارك في تأسيس “مركز البحرين لحقوق الإنسان” وترأسّه لاحقا. كما شارك في تأسيس “مركز الخليج لحقوق الإنسان” وتولى منصب مديره التنفيذي ابتداء من 2011.

كان رجب عضوا في اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش منذ 2010، حيث لم يلعب دورا رئيسيا في دعم عمل المنظمة في البحرين فحسب، بل أيضا في توجيه جهود التوثيق والمناصرة التي تنفذها المنظمة في جميع أنحاء المنطقة.

احتجزته السلطات البحرينية وسجنته ظلما مرات عدة بسبب تعبيره السلمي عن آرائه في السنوات التي أعقبت احتجاجات 2011 المطالبة بالديمقراطية في البحرين. في 2018، حُكم عليه بالسَّجن خمس سنوات بسبب تعليقاته التي انتقد فيها التعذيب في أحد السجون البحرينية والحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن. وواصل نشاطه حتى أثناء احتجازه. في 2017، كتب مقال رأي لصحيفة “نيويورك تايمز” من داخل السجن، بعنوان “لا تتربّحوا من انتهاكات البحرين”، انتقد فيه الدعم الأمريكي للسلطات البحرينية على الرغم من انتهاكاتها سواء في البحرين أو في خضم النزاع في اليمن. وكتب:

مصائرنا جميعا مترابطة. ماذا سيحدث للبحرين إذا كان كل من يدعم السلام والديمقراطية وسيادة القانون في السجن؟ إلى من سيلجأ شباب البحرين المهمشون للحصول على الدعم والتوجيه؟ هذه هي الأسئلة التي ينبغي لإدارة ترامب أن تطرحها على نفسها قبل أن ترسل إلى سجانيَّ دفعة أخرى من الطائرات المقاتلة.

أُطلق سراحه من السجن عام 2020 وسُمح له بقضاء بقية عقوبته في منزله مع عائلته، لكن فقط بعد أن تدهورت حالته الصحية بسبب ظروف الاحتجاز القاسية. وفي السنوات التي تلت ذلك، واصل دعم حركة حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات البحرينية وغيرها من السلطات في جميع أنحاء العالم.

قال سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية والصديق المقرب لرجب، إن الأخير غادر البحرين في مارس/آذار 2026 حتى يتمكن من الكلام علنا عن قضايا حقوق الإنسان في البحرين. وظل في المنفى حتى وفاته، غير قادر على العودة إلى البحرين خوفا من إعادة اعتقاله.

وفاة رجب ضربة موجعة لحركات حقوق الإنسان العالمية والعربية، التي فقدت مدافعا ثابتا عن حرية التعبير وصوت العقل في مناخ تطغى عليه الكراهية والاستقطاب أكثر فأكثر. على مدى سنوات عديدة، تمسك رجب بمبادئه بحزم، على الرغم من استهدافه واعتقاله وقمعه بسبب التزامه الراسخ بحقوق الإنسان العالمية.

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة السابقة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “كان نبيل مدافعا قويا عن حقوق الإنسان والديمقراطية، ليس في البحرين فحسب، بل في الشرق الأوسط بأسره. دفع ثمنا باهظا بسبب دفاعه عن هذه القضايا، حيث سُجن وتعرض لسوء المعاملة في السجن، لكنه ظل دائما يمنحنا الأمل والصمود. لعب دورا أساسيا في توجيه ودعم عمل قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. كنت أعتبره صديقا حقيقيا”.

قالت بلقيس الجراح، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إرث نبيل لا يزال حيا في نفوس عدد لا يحصى من الأشخاص الذين ألهمهم، وناضل إلى جانبهم دفاعا عن الحقوق، ودعمهم، أحيانا في أحلك لحظاتهم. كان قائدا ومرشدا للمدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة. ودفع هو وعائلته ثمنا باهظا بسبب نشاطه، لكننا ممتنون لحكمته ومثابرته وشجاعته”.

ستبقى شجاعة نبيل رجب ونزاهته ودفاعه المبدئي عن الحقوق إرثه الخالد. قلوبنا مع عائلته وأحبته والأصدقاء الكثر المكلومين برحيله.