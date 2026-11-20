أمريكا | إقالة مسؤول الأمن السيبراني في البيت الأبيض بعد انقطاعات واسعة النطاق

أفاد مصدر مقرب من البيت الأبيض أن “شون كيرنكروس” أُقيل من منصبه كمدير وطني للأمن السيبراني في الولايات المتحدة، وذلك عقب انقطاعات كبرى ومخاوف متزايدة بشأن التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقال المصدر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيد الإقالة بشكل كامل لأن كيرنكروس كان يفتقر إلى المؤهلات المناسبة لأداء المهمة.

وسيشغل المنصب بالإنابة كيرستن ديفيز، المديرة الحالية لقسم المعلومات في وزارة الدفاع، والتي تمتلك مؤهلات أكثر ملاءمة وحصلت على تأكيد من مجلس الشيوخ، وفقاً للمصدر.

وفي الأيام والأسابيع الأخيرة، تسببت انقطاعات كبرى في الولايات المتحدة في تعطيل السفر والاتصالات والتجارة الإلكترونية لعدد لا يحصى من المستخدمين، كما أثرت على شبكة اتصالات داخلية بالغة السرية في وكالة الأمن القومي.

وقبل توليه منصب المدير الوطني للأمن السيبراني، شغل كيرنكروس أدواراً متعددة كأحد المقربين من البيت الأبيض خلال الولاية الأولى لترامب، وقبل ذلك، عمل مديراً تنفيذياً للجنة الوطنية الجمهورية لدورة انتخابات 2016.

المصدر: وكالة يونيوز