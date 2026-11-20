الصين | الرئيس الصيني يلتقي نظيره الإندونيسي في مدينة شنتشن

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، بنظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو في مدينة شنتشن بجنوب الصين، على هامش أعمال قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك”.

وعقد الزعيمان جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأظهرت المشاهد الرئيس الصيني وهو يلقي كلمة خلال اللقاء، فيما استمع إليه الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو.

كما تضمنت المشاهد كلمة للرئيس الإندونيسي أمام نظيره الصيني خلال المباحثات المشتركة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات الثنائية التي يعقدها قادة الدول المشاركة في قمة أبيك، التي تستضيفها الصين هذا العام.

المصدر: وكالة يونيوز