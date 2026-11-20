اميركا | مدير الأمن الإلكتروني الوطني بالبيت الأبيض يترك منصبه

أفاد موقع أكسيوس يوم الخميس بأن شون كيرنكروس ​مدير الأمن الإلكتروني الوطني بالبيت الأبيض ‌سيترك منصبه.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.

ونقل موقع أكسيوس عن مصادر ​أن كيرنكروس، الذي يرأس (مكتب مدير الأمن ​الإلكتروني الوطني) المسؤول عن تنسيق سياسات ⁠واستراتيجيات الأمن الإلكتروني في الحكومة الاتحادية، ​لا يرغب في الاستمرار في منصبه لعامين ​إضافيين.

وتأتي المغادرة الآن لمنح البيت الأبيض الوقت الكافي لضمان الحصول على مصادقة مجلس الشيوخ ​على من سيخلفه قبل أن يتسلم ​الديمقراطيون السيطرة على الكونجرس في يناير/ كانون الثاني.

وأفاد أكسيوس ‌بأن ⁠رحيل كيرنكروس تم بشكل ودي.

وخسر الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب، أغلبيته في مجلسي الشيوخ والنواب خلال ​انتخابات التجديد ​النصفي التي ⁠جرت هذا الشهر.

تأتي أنباء رحيل كيرنكروس عن المنصب في أعقاب ​أعطال تقنية أثرت على قطاعات ​الطيران ⁠والخدمات المصرفية وأنظمة الأمن القومي في الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد ⁠مسؤولون ​كبار أكثر من مرة ​أن هذه الأعطال منفصلة عن بعضها البعض وليست ناجمة ​عن هجمات إلكترونية.

المصدر: وكالة رويترز