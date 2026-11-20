أمريكا | شركة “أنثروبيك” تطلق أسهمها في ناسداك بعد اكتتاب قياسي بلغ 81.3 مليار دولار

بدأت أسهم شركة أنثروبيك، المطورة لروبوت الدردشة كلود، التداول في بورصة ناسداك، اليوم الخميس، بعد أن جمعت 81.3 مليار دولار في اكتتاب عام أولي قياسي، إذ بدد الطلب القوي قلق الأسواق من فضيحة التجسس المرتبطة بشركة إنفيديا ومخاوف من فقاعة تقنية.

وحددت الشركة سعر سهمها عند 83 دولارًا يوم الأربعاء، وهو أعلى من النطاق المتوقع، وباعت 980 مليون سهم، نحو 956 مليونًا منها أسهم جديدة والباقي من المساهمين الحاليين. ومن المقرر أن تحصل أنثروبيك نفسها على نحو 79.4 مليار دولار.

ويقدر سعر الطرح قيمة الشركة بنحو 1.5 تريليون دولار، بما في ذلك خيارات أسهم الموظفين والأسهم المقيدة. ويمنح الإدراج، تحت الرمز “ANT”، المستثمرين العاديين فرصتهم الأولى للمراهنة مباشرة على عملاق ذكاء اصطناعي مستقل.

وقال الرئيس التنفيذي داريو أمودي في مقر ناسداك في تايمز سكوير بنيويورك: “هذا اليوم يضع الشركة في وضع مالي أقوى، وبذلك يعزز فقط عزمنا على فعل الصواب”.

ولا تبدأ الأسهم المدرجة حديثًا التداول العلني عند جرس الافتتاح، إذ تجمع ناسداك وبنوك الاستثمار الرئيسية أولًا أوامر البيع والشراء، وهي عملية قد تستغرق عدة ساعات في الطروحات الكبيرة. ويتجاوز الطرح مبلغ 75 مليار دولار جمعتها شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك في اكتتابها العام الأولي في يونيو بتقييم بلغ 1.77 تريليون دولار، والذي ارتفع إجماليه في النهاية إلى 86 مليار دولار بعد ممارسة متعهدي الاكتتاب خيار شراء أسهم إضافية.

ومنحت أنثروبيك متعهدي الاكتتاب خيار شراء ما يصل إلى 147 مليون سهم إضافي، ما قد يرفع الإجمالي إلى نحو 93.5 مليار دولار. وقال آرت هوغان من شركة بي رايلي لإدارة الثروات لوكالة فرانس برس: “يبدو أن الطلب يفوق المعروض من هذه الشركة المدرجة حديثًا في البورصة”، مضيفًا: “قد يكون هذا نسمة الهواء المنعشة التي تحتاجها تجارة التقنية لتتجاوز ضباب الذكاء الاصطناعي الذي عشناه خلال الأسابيع القليلة الماضية”.

ويأتي هذا الطلب القوي في وقت تذبذبت فيه أسهم الذكاء الاصطناعي بشكل حاد، مع تساؤل المستثمرين عما إذا كان الإنفاق الكثيف على التقنية سيثمر. وقد اهتزت شركة إنفيديا، عملاق الرقائق الواقع في قلب طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والمستثمر في أنثروبيك وعشرات الشركات الأخرى، بعد استقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بعد إقراره بعلاقة مع امرأة يعتقد باحثو الاستخبارات الأمريكية أنها جاسوسة صينية.

المصدر: وكالة يونيوز