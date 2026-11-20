ترامب لرويترز: التوصل لاتفاق للحد من الأسلحة النووية سيكون صعبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد محادثات مع الرئيس ‌الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التوصل إلى اتفاق للحد ​من الأسلحة النووية سيكون صعبا، لكنه ​سيواصل العمل على ذلك.

وأضاف ترامب لرويترز ⁠عبر الهاتف في أثناء عودته ​إلى واشنطن من قمته الثلاثية في ​الصين “أحب الفكرة، لكن من ناحية التفاوض البحت.. هذا أمر صعب للغاية بالنسبة لي كرئيس”.



وشكل بدء ​محادثات ثلاثية الأطراف حول الأسلحة ​النووية أحد أهم أولويات ترامب خلال الجولة، وهو ‌موضوع ⁠تتردد الصين في التطرق إليه في ظل سعيها الحثيث لتعزيز قدراتها النووية للحاق بالهيمنة الروسية والأمريكية.

وقال ترامب “الرئيس شي ​يوافقني الرأي” ​بشأن ⁠مفهوم الحد من انتشار الأسلحة النووية “لكن في الوقت نفسه، ​من الصعب جدا على أي ​شخص ⁠أن يقول ’لدينا 4000 سلاح نووي، وسنتخلى عن نصفها’ إنه أمر صعب”.

وأضاف أنه سيستمر ⁠في ​طرح الموضوع “لأنه يجب ​القيام بذلك، لكن من الصعب القيام بذلك نفسيا”.

المصدر: وكالة رويترز