ديوان المحاسبة الأمريكي يرصد نقصا مزمنا في ذخائر البنتاغون

تعاني وزارة الحرب الأمريكية من نقص مزمن في ذخائر رئيسية، وقد تفاقم الوضع بسبب النزاع مع إيران عام 2026، وفق تقرير ديوان المحاسبة الأمريكي.

وأفاد ديوان المحاسبة الأمريكي بأن البنتاغون يواجه نقصا مستمرا في عدد من أنواع الذخائر الرئيسية، وأن الوضع المتعلق بمخزوناتها وقاعدتها الإنتاجية تفاقم على خلفية النزاع مع إيران في عام 2026.

وجاء في التقرير: “النقص في الذخائر مستمر… تعزيز القوات البرية لإنتاج قذائف المدفعية عيار 155 مليمترا كان موجها لمعالجة النقص الذي فاقمه دعم الحلفاء والشركاء للولايات المتحدة”.

وذكر التقرير بأن قيادة وزارة الدفاع الأمريكية أقرت في عام 2025 بوجود نقص في عدد من الأسلحة الرئيسية. وعلى الرغم من أن العسكريين الأمريكيين يعتمدون في العمليات الحديثة بشكل متزايد على الصواريخ العالية الدقة، فإن الوزارة تواجه صعوبات في الحفاظ على مخزونات كافية من الصواريخ والقنابل والطوربيدات وقذائف المدفعية تحسبا لنزاع مع خصم مكافئ في القوة.

وأشار الديوان إلى أن البنتاغون يتخذ خطوات منفردة لتصحيح الوضع، منها زيادة إنتاج قذائف عيار 155 مليمترا وإنشاء مجلس لتسريع إنتاج الصواريخ العالية الدقة، إلا أن المستوى المزمن لانخفاض المخزونات لا يزال قائماً.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد نشرت سابقا ادعاءً مفاده أن الولايات المتحدة استنفدت عمليا خلال النزاع مع إيران مخزوناتها من الصواريخ المجنحة المنخفضة الرصد، وأطلقت ما يعادل حصة عشر سنوات من صواريخ “توماهوك”، واستهلكت ما يعادل إنتاج عامين من صواريخ منظومات “باتريوت”.

يذكر أن مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أفاد في سبتمبر الماضي بأن الأشهر الـ5 الأولى من الحرب على إيران كبدت واشنطن نحو 38 مليار دولار، واستنزفت ترسانة الصواريخ الاعتراضية والذخائر الاستراتيجية استنزافا شديدا.

المصدر: روسيا اليوم