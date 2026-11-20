ويتكوف: الأوروبيون أبدوا التزاما جادا بالتوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا



صرح المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوّف، أن القادة الأوروبيين لذين اجتمعوا في برلين ضمن إطار “تحالف الراغبين” قد أظهروا التزاما جادا بحل الأزمة الأوكرانية.

وكتب ويتكوّف على منصة “إكس” تعليقا على نتائج الاجتماع، واصفا النقاش بأنه كان “صريحا ومثمرا”.

وأضاف ويتكوّف: “كان هدفنا في برلين هو التواصل مباشرة مع شركائنا الأوروبيين، وتبادل وجهات النظر، ومناقشة الخطوات المقبلة. لقد أجرينا حوارات جوهرية وصريحة، ونحن نقدّر الموقف الجاد والعزيمة التي أبداها جميع المشاركين”.

وأشار ويتكوف إلى أنه “لا يزال هناك عمل مهم ينبغي القيام به، وسنواصل هذه الجهود بتنسيق وثيق مع حلفائنا لتحقيق سلام دائم”.

وفي قمة عُقدت في دبلن يوم 13 تشرين الثاني / نوفمبر، اعتمد قادة الاتحاد الأوروبي فريق المفاوضين ذاته الذي سبق أن توجه إلى أبوظبي “كمجموعة دعم لكييف” لإجراء محادثات فنية مع روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، الخميس، خلال مؤتمر صحفي في مدينة شينجين الصينية، أن موسكو وجهت دعوة عبر القنوات الدبلوماسية إلى ممثلين أوروبيين لزيارة روسيا وعرض مواقفهم بشأن التسوية الأوكرانية.

وقال بوتين: “نحتاج إلى فهم ما الذي ستطرحه أوروبا في هذه المفاوضات”، موضحا أن الجانب الروسي سيقرر بعد ذلك الصيغة المناسبة لمواصلة الحوار بشأن أوكرانيا.

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة مناقشة القضايا المتعلقة بأمن روسيا وأوكرانيا وأوروبا، مجددا التأكيد أن موسكو تعتبر نشر قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية أمرا غير مقبول.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة بلومبرغ، الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن مسؤولين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا يناقشون إمكانية عقد اجتماع مع الجانب الروسي في موسكو.

المصدر: روسيا اليوم