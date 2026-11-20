ألمانيا | روته: سنواصل دعم أوكرانيا عسكرياً ما دامت الحرب مستمرة

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، أن الحلفاء سيواصلون إبقاء أوكرانيا قوية وتزويدها بالأسلحة والدعم اللازم ما دامت الحرب مع روسيا مستمرة، وذلك خلال قمة «تحالف الراغبين» التي انعقدت في برلين بمشاركة أكثر من 25 زعيماً أوروبياً ومسؤولين دوليين ومبعوثين أمريكيين.

وقال روته في مستهل القمة إن المناقشات تتركز على مسارين أساسيين، هما التوصل إلى السلام في أوكرانيا وضمان استمرار قدرتها على الدفاع عن نفسها، مشيراً إلى اتفاق الحلفاء وشركائهم خلال اجتماع عُقد في بروكسل قبل يومين على توفير احتياجات كييف العسكرية خلال الشتاء المقبل وما بعده.

ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى برلين للمشاركة في القمة، مؤكداً عبر منصة «إكس» أن بلاده تبذل كل ما في وسعها لضمان حضور أوروبي كامل في مسار المفاوضات، في وقت يسعى فيه حلفاؤها إلى تعزيز دورهم في أي محادثات سلام مستقبلية.

وشارك في الاجتماع المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إلى جانب قادة أوروبيين ومسؤولي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وسط مساعٍ لتنسيق الموقف الأوروبي بشأن مستقبل المفاوضات التي تقودها واشنطن مع موسكو وكييف.

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو دعت مسؤولين أوروبيين، عبر القنوات الدبلوماسية، إلى زيارة روسيا لمناقشة مشاركتهم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب، معتبراً أن بحث القضايا الأمنية الأوروبية من دون مشاركة الأوروبيين أمر غير مجدٍ. لكنه شدد في المقابل على رفض بلاده أي صيغة تتضمن روابط عسكرية بين أوكرانيا والدول الأوروبية ضمن اتفاق محتمل لإنهاء النزاع.

وتنعقد القمة مع دخول الحرب شتاءها الخامس، في ظل استمرار الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا، وحاجة كييف إلى تعزيز دفاعاتها الجوية، ولا سيما الحصول على صواريخ اعتراضية وأنظمة «باتريوت» الأمريكية.

وتتزامن هذه التحركات مع مقترح للاتحاد الأوروبي بتقديم قرض إضافي لأوكرانيا بقيمة 45 مليار يورو، في إطار مساعي سد فجوة تمويلية تُقدّر بنحو 70 مليار يورو خلال العام المقبل.

المصدر: وكالة يونيوز